Eigenaar vuurwerkwinkel vierde geen kerst door ramkraak: 'Maar iedereen krijgt wel zijn bestelling'

TILBURG -

Als je vrijdag je vuurwerkbestelling ophaalt bij de Vuurwerk Knaller in Tilburg, zou je misschien niet snel denken dat dit heel veel voeten in de aarde heeft gehad. Op Eerste Kerstdag werd rond vier uur 's ochtends met een bestelbus een ramkraak uitgevoerd op de winkel. Eigenaar Bart Landsmeer heeft alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de voorraad op tijd werd aangevuld. "Het was hard aanpoten maar wij hebben alles weer op orde."