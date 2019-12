OM faalde bij handhaving boerenprotesten: 'Het was niet tegen te houden'

Boeren protesteren tegen de stikstofmaatregelen in de provincie en op het Malieveld in Den Haag. Het gevolg: lange files en keiharde debatten.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt te hebben gefaald bij de handhaving van de boerenprotesten. Tot die conclusie komt justitie in het personeelsblad Opportuun. Ondanks dat het verboden is om met een tractor op de snelweg te rijden, lukte het de politie maar een enkele keer om een bekeuring uit te schrijven.

"Het handhaven is niet gelukt. Niet op de boerendemonstratie van 1 oktober en niet op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemonstratie op 30 oktober", zegt officier van justitie Linda Bregman in het personeelsblad. "Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was."

Wielen groter dan volwassene

"Tractoren, zo hebben we gemerkt, zijn heel moeilijk te stoppen", zegt de officier. "Je kan blokkades oprichten, maar op plekken waar geen vangrail is, rijden ze gewoon de weg af. Het weiland in. Om de blokkades heen. En weer de snelweg op. Dat ze geen kenteken hebben, is voor de handhaving ook lastig."

"Dus mij zal je niet horen jij-bakken over de politie. Ik heb de nodige filmpjes op internet gezien, dus ik weet: als jij als motoragent door een heel groot bouwvoertuig klem wordt gezet, of als je vanuit je voertuig ziet dat een tractor langzaam op je inrijdt… Ik weet niet of je er wel eens naast gestaan hebt, maar alleen de wielen van zo’n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene.”

'We hebben gefaald'

"Kijk, feitelijk kunnen we constateren dat we hebben gefaald in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg", vervolgt ze. "En daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zo veel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk."

Ondanks de grote overmacht van de boeren, voelde ze zich niet machteloos. "Omdat ik me realiseerde dat je deze problemen niet met het strafrecht oplost en dat ook niet daarmee moet willen oplossen. Ik vond het juist superleuk om vreemde dilemma’s op te lossen."

Boeren niet eens met lezing OM

Boerenactieclub Agractie Nederland is ontstemd over het interview. De belangenclub meent dat het OM zijn straatje probeert schoon te vegen ten koste van de boeren.

Agractie is het niet eens met de lezing van de gebeurtenissen. Volgens deze belangengroep 'had de driehoek in Den Haag op 1 oktober hun zaakjes niet geregeld' en lieten ze 'tractoren gewoon doorrijden'. De acties verliepen volgens haar in een 'gemoedelijke sfeer' zonder aanhoudingen, overtredingen of alcoholgebruik, 'een enkel incident daargelaten'.

Daarbij werden 'overal in het land colonnes tractoren door politieagenten van lokale korpsen rechtstreeks de snelweg op geleid, regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders'.