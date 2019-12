Boeren zorgen voor hete herfst: dit gebeurde er de afgelopen maanden [OVERZICHT]

Boeren protesteren tegen de stikstofmaatregelen in de provincie en op het Malieveld in Den Haag. Het gevolg: lange files en keiharde debatten.

Dinsdag 1 oktober - Eerste landelijke protestdag: B-Day

Tienduizend boeren met 2500 trekkers verzamelen zich om twee uur 's nachts op verschillende plekken en rijden daarna in colonne richting het Malieveld in Den Haag. "We willen niet meer inkrimpen", luidt de boodschap. Tijdens een extreem drukke ochtendspits staat het muur- maar dan ook muurvast op de Brabantse wegen: 460 kilometer file, de drukste ochtendspits ooit. De files zorgden in totaal voor ruim 1200 minuten vertraging tijdens ‘B-Day’.

De boeren vermaken zich prima onderweg: onder muzikale begeleiding van de Snollebollekes ‘dansen’ ze vrolijk van links naar rechts mee met hun trekkers op de weg. Uiteindelijk bereiken duizenden boeren het Malieveld in Den Haag.

Vrijdag 11 oktober - Protest bij provinciehuis

Honderden boeren brengen een bezoek aan het provinciehuis om hun ongenoegen te uiten tijdens het stikstofdebat van Provinciale Staten. Ze zijn woedend en worden gek van de verschillende maatregelen. Worden zij gedwongen opnieuw aanpassingen te doen of worden hun bedrijven opgekocht. ZLTO roept boeren op om zich te laten horen in Den Bosch, maar zonder trekkers. Toch verschijnen er honderden tractoren bij het provinciehuis.

Het boerenprotest in Nederland wordt harder en harder. Steeds meer provincies draaien de stikstofmaatregelen terug. De Brabantse politiek schuift maar vooralsnog wil gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) niks weten van uitstel van die maatregelen, wordt dinsdag 15 oktober duidelijk.

Woensdag 16 oktober - Tweede landelijk protest

3000 trekkers gaan woensdagmorgen de weg op richting het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven om te protesteren tegen de rekenmethode voor schadelijke stikstof. Daarna gaat het opnieuw in colonne richting Den Haag. Het is de tweede grote actie en de demonstranten zijn strijdvaardiger dan ooit. De colonnes veroorzaakten rond acht uur zo'n 400 kilometer file.

Het Malieveld in Den Haag stroomt woensdagmiddag vol met boeren. In de binnenstad van Den Haag blokkeren militaire voertuigen enkele wegen en de route richting het Binnenhof. De A12 richting Den Haag wordt afgesloten. Ook de avondspits is zwaarder dan normaal gesproken door boeren die terugkeren naar huis.

Zaterdag 19 oktober - CDA wil dat regels worden aangepast

De Brabantse CDA-fractie wil dat de regels die de provincie heeft geformuleerd voor het landbouwbeleid worden aangepast en zo snel mogelijk in lijn worden gebracht met het landelijke landbouwbeleid. Dat betekent dat de christendemocraten willen dat de veel strengere Brabantse regels van tafel gaan.

Maandag 21 oktober - Dagelijkse demonstraties in Den Bosch

De boeren zijn nog niet klaar met de protestacties. Ze kondigen aan een week lang elke dag te gaan demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch. Maandag tot en met donderdag gaan elke dag 50 trekkers en 150 boeren twee uur lang actievoeren bij het provinciehuis.

Vrijdag 25 oktober - Den Bosch geblokkeerd

Aan het einde van de week volgt weer een grotere protestactie. Honderden boeren trekken naar het provinciehuis waar wordt gedebatteerd over het stikstofbeleid. Den Bosch is vrijdagmorgen nauwelijks te bereiken door grote verkeersdrukte op de A2, A58, A65 en N297. Ook is het bijna niet mogelijk om met de auto in het centrum te komen.

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) dreigt in de Statenzaal van Brabant met harde acties als de stikstofmaatregelen niet van tafel gaan. Vanwege de gespannen sfeer is de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. Boeren in Brabant die vergevorderd zijn met plannen voor milieuvriendelijke stallen krijgen van Provinciale Staten meer tijd. Deze zogenoemde koplopers mogen wachten tot de systemen die bijna klaar zijn, helemaal uitontwikkeld zijn.

Zondag 27 oktober - CDA'ers voelen zich bedreigd

De Brabantse CDA-fractie voelt zich bedreigd door uitspraken van boerenactiegroep Farmers Defence Force. In een poll op Facebook wordt gevraagd of de Statenleden 'persoonlijk aangepakt moeten worden na het verraad van 25 oktober'. Het Openbaar Ministerie laat later weten dat deze poll niet strafbaar is.

Woensdag 30 oktober - Bouwers protesteren ook

Na de boeren gaan nu ook de bouwers de straat op om actie te voeren. Hen is het vooral te doen om de regels rondom de giftige stof PFAS. Protesterende bouwers uit onder meer Brabant vertrekken woensdag in alle vroegte met tientallen kiepwagens naar Den Haag om vervuilde grond op het Malieveld te storten. Hierdoor staan onder meer op de A2 lange files.

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november - CDA sluit de rijen

De leden van het CDA in Brabant hebben de rijen gesloten en scharen zich eensgezind achter het standpunt dat boeren niet voor 1 april 2020 een vergunning hoeven aan te vragen voor een milieuvriendelijke stal.

Een periode van twee weken zonder acties volgt. Maar de landelijke en provinciale politiek blijft doorpraten over een oplossing voor de stikstofproblematiek. Boeren komen zelf met een plan om de stikstofcrisis op te lossen.

Maandag 25 november - Tractoren bij opritten van de snelwegen

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept zijn achterban op maandag met trekkers langs alle opritten van snelwegen te staan. Maandagmiddag is er een gesprek tussen het Landbouw Collectief en minister Schouten over het alternatieve stikstofplan. De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Utrecht is maandagmiddag korte tijd dicht omdat tractoren vlak bij de vluchtstrook staan.

Donderdag 5 december - Aankondiging nieuwe grote actie

De bouwwereld en de boeren kondigen nieuwe acties aan tegen de stikstof- en PFAS-normen, waardoor zij hard geraakt worden. Ze zijn van plan dit keer de handen ineen te slaan en zo een heel grote actie op te zetten.

Vrijdag 13 december - Provincie praat weer over stikstof

In het provinciehuis in Den Bosch wordt opnieuw gedebatteerd over de aanpak van de stikstofcrisis. En dat betekent dat de boeren zich weer laten zien. Zo'n tweehonderd actievoerders arriveren vrijdagochtend rond kwart over negen met hun tractoren bij het provinciehuis. De actievoerders worden begeleid door de politie.

De boeren besluiten spontaan om met trekkers koers te zetten naar Eindhoven Airport. Een voorproefje op de grotere actie die voor 18 december staat gepland. Farmers Defence Force noemt het een 'harde actie tegen jullie geliefde industrie'. Het verkeer rondom het vliegveld heeft veel overlast van de actie. Sommige reizigers gaan te voet verder om hun vlucht te halen.

Dinsdag 17 december - Blokkade distributiecentra verboden

De boeren zouden op woensdag tijdens hun nieuwe actie onder meer distributiecentra van supermarkten willen bezetten. De supermarkten verenigd in het CBL spanden een kort geding aan, dat ze winnen. Farmers Defence Force mag geen distributiecentra bezetten, maar wel protesteren.

Woensdag 18 december - Massaal boerenprotest

Boeren voeren in de hele provincie actie. Ze trekken van de ene naar de andere plek om opnieuw aandacht te vragen voor de stikstofcrisis. De grootste actie is bij afvalverwerker ATM Moerdijk. Daar blokkeren honderden boeren de toegangswegen.

Er zijn ook demonstraties bij de Amercentrale in Geertruidenberg, kunststoffabriek Sabic in Bergen op Zoom, station Den Bosch en in de binnenstad van Eindhoven. De politie haalt 21 tractoren van de snelweg en deelt boetes uit.