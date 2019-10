Toch weer spanningen bij provinciehuis Den Bosch: blokkade bij ingang blijft van kracht

ME in het provinciehuis. (Foto: Marco van der Wel)

Bij het boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch leek de rust teruggekeerd, maar vlak voordat het debat om acht uur verder zou gaan, werd het weer onrustig. Enkele tientallen boeren rukten op naar de ingang van het provinciehuis. De ME houdt de boeren op afstand.

Vanwege de blokkade van het provinciehuis had Commissaris van de Koning een overleg met Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Daarin werd de boerenvoorman verteld dat boeren die een nieuw stalsysteem willen bouwen dat er nog niet is, wat uitstel krijgen. Zij hoeven dus niet voor 1 april volgend jaar een bouwvergunning aan te vragen en ook de bouw van een nieuwe stal kan daardoor iets later dan 2022 plaatsvinden.

“Dit lijkt mij voor vandaag het hoogst haalbare”, aldus Van den Oever. “Dit is in ieder geval goed voor de schrijnende gevallen.” De blokkade van het provinciehuis blijft voorlopig van kracht. Volgens Van den Oever wachten de boeren het debat af en kijken ze vervolgens wat ze gaan doen.

Het debat in het provinciehuis over het stikstofdebat werd rond zeven uur even stilgelegd om te pauzeren. Buiten het provinciehuis maakten boeren van de gelegenheid gebruik door veel lawaai te maken. De uitvalswegen rondom het provinciehuis zijn nog steeds geblokkeerd met trekkers, meldt verslaggever Jan Waalen.

Honderden boeren stonden vrijdag voor het provinciehuis het debat te volgen toen de sfeer aan het einde van de middag omsloeg. "De sfeer is gespannen", vertelde verslaggever Jan Peels ter plaatse. "De hele dag verliep rustig, maar nu lijkt dan toch de vlam in de pan te slaan." Agenten staan voor de ingang van het provinciehuis. Er hing ook enige tijd een politiehelikopter boven het provinciehuis.

Debat gaat door

Commissaris van de Koning Wim van de Donk hield er rekening mee dat de Statenzaal zou worden ontruimd. Zover is het niet gekomen.

Wel zijn de nooduitgangen duidelijk aangegeven, mocht iedereen de provinciezaal plots moeten verlaten. De politie is massaal aanwezig, ook in het provinciehuis.

