Boeren bekijken debat op grote schermen bij provinciehuis Den Bosch: coalitie krijgt wat meer tijd

Bij het provinciehuis in Den Bosch is de Statenvergadering over het landbouwbeleid bezig. De coalitiepartijen hebben een motie ingediend waarin om meer tijd wordt gevraagd en een gericht plan vanaf 1 december. Deze is zoals verwacht goedgekeurd. Voor het provinciehuis staan nu zo'n tweeduizend boeren die de vergadering volgen via grote schermen. Naar verwachting zal de hele avond worden gedebatteerd.

* De Statenvergadering is hier live te volgen. Verslaggever Jan de Vries twittert erover

* Onrust bij het provinciehuis. Boeren hebben de ingang geblokkeerd. De sfeer is grimmig.

* De coalitiepartijen hebben een motie ingediend waarin wordt gevraagd om meer tijd en een gericht plan na 1 december 2019.

* Daarvoor was een inspreekmoment waar boeren en prominenten konden spreken. Een compromis zou in de maak zijn.

* 2000 Brabantse boeren met zo'n 1500 trekkers zijn ter plekke bij het provinciehuis waar het enorm druk is.

* Heel veel boeren lopen rond met de Friese vlag. Ze willen dat de provincie het Friese voorbeeld volgt.

* Veel files in Brabant, vooral rond Den Bosch, door het boerenprotest.



Motie voor meer tijd

De meerderheid van Staten heeft vrijdagmiddag een motie van de coalitie aangenomen. Die motie draagt gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) op zo snel mogelijk na 1 december in beeld te brengen hoe landelijke- en provinciaal stikstofbeleid op elkaar kunnen worden afgestemd. Op 1 december is er overleg tussen de provincies en de minister. Als Grashoff alle stukjes bij elkaar heeft, kunnen PS daar samen de puzzel van leggen.

Een meerderheid van PS wees twee moties van CU/SGP en PVV af. CU/SGP wilde dat de maatregelen met betrekking tot in- en extern stalderen (het benutten van eigen stikstofruimte en ruimte van boeren die stoppen) van tafel gaan. De PVV wil dat boeren de stikstofruimte houden die ze hebben. Dat zit zo. Een boer heeft 100 koeien, heeft een stal waar 120 koeien in kunnen staan en een vergunning voor 150 koeien. Als die boer zijn veestapel uitbreidt naar 120 dan verliest hij de rechten voor 30 koeien. Dat blijft dus ook overeind

In de wandelgangen wordt gesproken over een compromis dat in de maak is, aldus verslaggever Jan de Vries ter plaatse. Tekst gaat verder onder de tweet.

Inspreekmoment

De nieuwe boerenorganisatie Farmers Defence Force heeft in de Statenzaal van Brabant gedreigd met harde acties als de stikstofmaatregelen niet van tafel gaan.

Waar de traditionele ZLTO tijdens de Statenvergadering nog aandrong op uitstel was Mark van den Oever van Farmers Defence Forde harder getaald: "Als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Wij zijn opgestaan en gaan niet meer liggen. Niemand kan ons aan”, aldus Van den Oever tijdens het inspreekmoment voorafgaande aan de Statenvergadering.

2000 boeren ter plekke

Boerenorganisatie ZLTO verwachtte dat er vijftienhonderd tot tweeduizend boeren naar het provinciehuis zouden komen. Zo'n tweeduizend boeren waren rond het middaguur ter plaatse, aldus ZLTO. Zij hebben ongeveer vijftienhonderd trekkers bij zich. Al de hele dag zijn boeren onderweg naar het provinciehuis, omdat ze daar hun stem willen laten horen bij het debat over het landbouwbeleid.

De manifestatie vrijdagmorgen verliep vrijwel zonder incidenten. Een handvol tegendemonstranten werd even in het nauw gedreven door protesterende boeren, maar de politie heeft dat opstootje gesust.

Het is enorm druk bij het provinciehuis. Zo druk was het daar waarschijnlijk nog nooit, merkt verslaggever Jan Waalen op. Tekst gaat verder onder de tweet.

Files

Rond halftien begon zich al files te vormen op de A2, A58 en A65 door landbouwvoertuigen die op de snelweg reden. Vooral rond Den Bosch staan er lange files. Door de drukte is het bijna niet meer mogelijk om met de auto het centrum van Den Bosch binnen te komen.

Het provinciehuis zelf is meer voor de helft leeg. Veel ambtenaren werken vrijdag thuis.

Hieronder is te zien hoe de boeren vrijdagmorgen over de snelweg naar de provincie trokken. Tekst gaat verder onder de tweet.

Veel Friese vlaggen

Bij het provinciehuis begint het aardig vol te lopen, liet verslaggever Jan Peels vrijdagmorgen ter plaatse weten. "Er zijn veel verkeersregelaars ingezet die alles in goede banen moeten leiden. En dat lukt vooralsnog nog. De actie verloopt rustig en georganiseerd. De toegangsweg naar het provinciehuis staat vol met trekkers. De afrit van de snelweg staat ook helemaal vol. Verkeer kan nog wel doorrijden."

Veel toeterende tractoren bij het provinciehuis. Tekst gaat verder onder de tweet.

Heel veel mensen lopen bij het provinciehuis rond met de Friese vlag. In de provincie Friesland zijn de stikstofmaatregelen als eerste opgeschort en dat willen de boeren in onze provincie ook. "Wij willen dezelfde regels als in Friesland", aldus een boer.

'Staat heel wat op het spel'

Commissaris van de Koning Wim van de Donk spreekt over 'een van de grote momenten voor Brabant'. "Er staat veel op het spel. Er zijn veel belangen en het is ingewikkeld. Maar ik fluit alleen de wedstrijd."

Wim van de Donk benoemt dat er vrijdagmiddag veel op het spel staat. "Maar ik fluit deze wedstrijd alleen." Tekst gaat verder na de tweet.

De brede coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is verdeeld door de opstelling van het CDA. Milieumaatregelen dwingen boeren om uiterlijk 1 april 2020 vergunningen aan te vragen voor aanpassingen in hun stallen. Het CDA acht die deadline onhaalbaar. D66, GroenLinks en PvdA vinden uitstel onaanvaardbaar.

