Gespannen situatie bij provinciehuis Den Bosch: boeren plaatsen trekkers bij voordeur

ME in het provinciehuis. (Foto: Marco van der Wel)

DEN BOSCH -

Een grimmige sfeer bij het boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch. Boeren hebben trekkers bij de ingang geplaatst. Deze is volledig geblokkeerd. De ME is ter plekke en houdt boeren met hekken op afstand. Vooralsnog blijft het relatief rustig.