Boeren luiden noodklok bij provinciehuis op eerste dag van protestweek

De eerste boeren meldden zich rond de middag bij het provinciehuis. Nadat de boeren werden toegesproken door de ZLTO over een 10-puntenplan, werd de noodklok geluid. Als het aan de ZLTO ligt, wordt er iedere dag alarm geslagen met deze 'klok'.

Protestweek

150 boeren zullen maandag tot en met donderdag om 12.00 uur twee uur lang actievoeren bij het provinciehuis. Er is plek voor 50 trekkers. Op vrijdag hoopt de ZLTO op zo veel mogelijk boeren om te demonstreren tijdens het Statendebat.

De boeren leveren bij het provinciehuis symbolisch de sleutels van hun boerderijen in. Het Brabantse beleid zorgt er volgens de ZLTO namelijk voor dat veel boeren geen andere keuze hebben dan stoppen. Op één van de trekkers staat dan ook de leus: 'Als jonge boerenknul ben ik straks de lul'.

Elke dag is een ander deel van Brabant aan de beurt om te komen demonstreren in Den Bosch. Maandag zijn dat de boeren uit Noordoost-Brabant, dinsdag komen de boeren vanuit het midden van de provincie, woensdag uit het westen en donderdag gaat het om de boeren uit Zuidoost-Brabant.

Rond elf uur vertrokken de eerste boeren vanuit Schaik. (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties)

Buiten de spits

Het gaat om publieksvriendelijke acties benadrukte de ZLTO eerder. "We vragen om elke dag na de spits met de trekkers naar Den Bosch te komen. En dat we ook weer voor de spits terug kunnen zijn, zodat het een publieksvriendelijke actie is. Dat vinden we belangrijk", zei Wim Bens, voorzitter van de belangenorganisatie.

Brabanders 'liever Fries'

Sinds zondagmiddag wappert de Friese vlag bij het provinciehuis. De vlag zou zijn opgehangen door boeren uit Boxtel. In Den Bosch staan maandag ook leuzen over Friesland op de trekkers: 'Provincie op Friese toer, anders geen één Brabantse boer'.

Er is onder Brabantse boeren sinds een paar dagen een ludieke actie bezig om de roodwit-geblokte vlag te vervangen door de Friese vlag. Een aantal Brabantse boeren wil namelijk liever een Fries dan een Brabander zijn. In Friesland zijn de strenge stikstofregels namelijk wel al van tafel.

