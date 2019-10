Ingehouden woede bij stikstofdebat in provinciehuis: 'Wij boeren blijven onze hand niet uitsteken'

Met ingehouden woede en emotie in haar stem verwoordde Annemarie de Ceuster de mening van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt. Zij was een van de mensen die vrijdag gebruik maakten van het recht om in te spreken tijdens het stikstofdebat dat Provinciale Staten houdt.

Stapelgek van maatregelen

Opnieuw bleek uit de verhalen van voornamelijk boeren dat zij stapelgek worden van maatregelen die volgens een van hen 'bijna elke dag anders zijn'. Opvallend was de inbreng van melkveehouders, die soms schrijnende verhalen hadden. Zij zijn verplicht bepaalde soorten vloeren in hun stal te hebben. “Wij hebben sinds vijf jaar zo’n vloer”, zei Johan van Gorp. “Daar blijft de urine op plakken. De vloer wordt spiegelglad en de ammoniak blijft hangen. Ik werk op een bom.”

Koeien dood door spiegelgladde vloer

Zijn collega Rob Schellekens vertelde dat hij ook zo’n vloer heeft en dat dat al zes koeien fataal is geworden. “Wij willen best investeren in milieuvriendelijke maatregelen, maar heel veel systemen zijn nog niet voldoende getest. Geef ons even de tijd en wacht met allerlei maatregelen.”

Schellekens kreeg steun van Janus Scheepers van de ZLTO. “Rij de boeren niet in de wielen door nu al maatregelen af te dwingen. Geef ons de tijd”, zei hij.

Landbouwer Anton Bartelen heeft in het westen van de provincie meerdere akkers. “Wij verbouwen niet alleen gewassen, we werken ook aan de kennis voor de wereld. Ik weet niet of ik dat in de toekomst nog in Brabant wil doen”, aldus Bartelen.

Gezonde voeding is volgens hem een speerpunt van het provinciaal bestuur. “Dat is de verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, maar de boeren worden nu als enigen verantwoordelijk gesteld. Gezonde voeding bereik je niet met top-downbeleid, zoals de provincie nu wil. En de tijd van verdeel en heers zoals tijdens de Romeinen is voorbij. De veehouders en de plantaardige sector trekken samen op. Daar komt niemand mee tussen”.

'Al veertig jaar stikken onder een stikstofdeken'

Het enige tegengeluid kwam van Femke Dingemans van de Brabantse Milieu Federatie. Namens een groot aantal milieu- en natuurclubs zei ze: “Brabant stikt al veertig jaar onder een stikstofdeken. Dit is de kans om in Brabant een betere natuur te krijgen. Sluit daarom gedwongen maatregelen niet uit en steun de voorlopers die streven naar een natuurvriendelijke landbouw. Provinciale Staten toon ambitie en pak het aan. U kunt nu het verschil maken”.