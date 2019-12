Koen houdt nare smaak over aan inzamelactie papa Jay: 'Doneeractie.nl pikte meer dan 10.000 euro in'

Koen Joossen (38) uit Etten-Leur zette dit jaar met succes een grote inzamelingsactie op touw voor Papa Jay, bekend van het tv-programma Een huis vol, die in zijn eentje voor vijf kinderen zorgt. Nu wil Koen, samen met Jay, zoveel mogelijk mensen in dezelfde situatie helpen. Het liefst zonder dat anderen ervandoor gaan met een smak geld. "Inzamelingsplatformen nemen schreeuwend veel geld in beslag."

Koen zag in het tv-programma 'Een huis vol' hoe de liefdevolle Rotterdamse vader Jay Lopez (35) alles voor zijn vijf kinderen over heeft, maar ook kampt met financiële nood. Daarop besloot de Brabander om de alleenstaande vader een hart onder de riem te steken door een inzameling op touw te zetten via Doneeractie.nl, waar 94.000 euro mee werd opgehaald. Meer dan tienduizend euro ging echter verloren aan het platform en dat vindt Koen doodzonde.

Koen en Jay zijn dit jaar overspoeld met reacties van mensen die zichzelf herkennen in de penibele financiële situatie waar de Rotterdammer een jaar geleden in zat. Daarop kwam het idee om samen stichting 'Bless Up' op te richten, waarmee geld kan worden gegeven aan mensen die het hard nodig hebben. De twee willen daarmee een alternatief bieden aan crowdfundingsites die 'schandalig hoge bedragen inhouden'. "We dachten dat het makkelijk mogelijk gemaakt kon worden, maar in juridisch opzicht blijkt het verschrikkelijk moeilijk te zijn.''

De wet maakt het zeer moeilijk

Dat komt volgens Joossen, eigenaar van een marketingbedrijfje, omdat er meerdere lastig verkrijgbare vergunningen nodig zijn. ''Wanneer je een donatie aanneemt met als doel om het aan iemand te geven, dan ben je bezig met het beheren van vermogen. Dan doe je hetzelfde als wat een bank doet en daar horen strenge regels bij. Daar hebben we ons flink op verkeken.''

LEES OOK: Koen uit Etten-Leur zamelde 94.000 euro in voor papa Jay uit 'Een Huis Vol' en zondag aten ze kip

Volgens Koen hebben ze daar de kennis niet voor. ''Ik ben een kleine ondernemer en Jay is een vloerenlegger. Voor een vergunning moesten we al tienduizend euro inleggen, zonder garantie dat we de vergunning ook daadwerkelijk zouden krijgen.'' Het duo is momenteel in gesprek met een Bredaas bedrijf dat zich specialiseert in betalingen via sms. Een voorbeeld hiervan is het stemmen bij televisieprogramma's als The Voice of Holland. ''Zij hebben nog geen ervaring met overboekingen naar individuele personen, maar hopelijk is het mogelijk.''