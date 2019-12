‘Situatie is onhoudbaar’, zeggen ouders van Fem die al twee jaar vastgebonden op bed ligt

EINDHOVEN -

"Ik ben bang dat ze de kerst niet overleeft." Dat was op kerstavond de noodkreet van de moeder van Fem. Het 19-jarige meisje uit Middelbeers lijdt aan anorexia en trauma's en ligt al bijna twee jaar vastgebonden op haar bed in een GGzE-instelling in Eindhoven. Nu, daags na kerst, zijn de ouders nog steeds uiterst bezorgd: "De situatie is onhoudbaar geworden. Fem wil niet uit het leven stappen, maar ze wil van deze situatie af."