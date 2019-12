'We krijgen een extra deken', Brabantse motorrijders moeten tijdens woestijnrally ook kou trotseren

Na Afrika en Zuid-Amerika vindt de Dakar Rally voor het eerst plaats in het Midden-Oosten. Een nieuwe uitdaging, ook voor de motorrijders. Die krijgen onder meer weer te maken met flinke hoogte, extreme hitte, behoorlijk wat losse stenen en natuurlijk de uitdagende zandduinen.

Maar er ligt nog een natuurlijke vijand op de loer. Kan het overdag bloedheet zijn in de woestijn, 's nachts daalt de temperatuur tot onder het vriespunt.

Extra dekentje

"We krijgen nu zelfs van de organisatie een slaapzak en een extra dekentje mee dus ze verwachten echte kou", zo zegt kistrijder Edwin Straver.

Bekijk de video met de Brabantse motorrijders Edwin Straver, Paul Spierings en Olaf Harmsen die vertellen over hun aanstaande deelname aan de Dakar Rally.

Pittens mist Dakar Rally door botbreuken

Eigenlijk zouden er vier Brabantse motorrijders meedoen aan de Dakar Rally 2020, maar helaas is Wesley Pittens afgevallen. De coureur uit Vorstenbosch brak onlangs tijdens een training zijn scheen- en kuitbeen.

“Wat is dit een zware klap voor me", zo zegt Pittens op zijn eigen website. "De voorbereiding is perfect verlopen en ik was aan het aftellen tot het moment dat de rally van start gaat. Het ging helemaal niet hard, maar op lage snelheid heb ik met mijn been een paaltje geraakt. Het is me niet gegund om mijn Dakardroom te verwezenlijken en daar baal ik vreselijk van."

