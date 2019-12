Zoon meldt zich voor verloren poëziealbum van overleden moeder: 'Dit is een kerstmirakel'

Kitty Cuijpers uit Heeze meldde zich tweede kerstdag bij Omroep Brabant. Tijdens het opruimen van haar boekenplank bladerde ze door een poëziealbum dat ze jaren geleden bij de kringloopwinkel had gekocht.

In het album is te lezen dat het van de toen 7-jarige Marietje Sibma is. Het begint met de woorden: "Dit album behoort aan mij. Zolang ik heb te leven. Marietje is mijn naam. Door mijn ouders mij gegeven." Verder zijn er volgens vindster Kitty verhalen te lezen van de moeder, de vader, de buren en klasgenoten van Marietje.

Zoon van Marietje

Maarten Smulders is de zoon van Marietje. Hij werd vrijdag door zijn dochter getipt. ‘’Via, via, via is het bij mijn dochter terecht gekomen. Iemand uit de familie pikte het bericht op en belde de zus van mijn moeder (tante van Maarten, red) en zo kwam het bij mijn dochter terecht.’’ Dat gebeurde allemaal tijdens een kerstfeestje van de familie waar Maarten niet bij kon zijn.

Vrijdagmorgen werd Maarten gebeld door zijn dochter. ‘’Oma heette toch Marietje Sibma? Er is een poëziealbum gevonden!’’ Maarten wist het zeker, dat moet van zijn moeder zijn geweest. Zelf wist Maarten niet van het bestaan van het album. ‘’Ik wil het heel graag hebben als Kitty het album wil afstaan. En anders wil ik het graag inzien.’’

Ontmoeting

Kitty Cuijpers vindt het super dat de eigenaar gevonden is en wil het heel graag aan Maarten overhandigen. Die ontmoeting gaat waarschijnlijk in de eerste week van 2020 plaatvinden. ‘’Bijzonder’’, zegt Maarten. ‘’Het is leuk om een blik in het jonge leven van mijn moeder te krijgen.’’

Vrijdag heeft Kitty door het album gebladerd en wat stukjes gelezen. ‘’Dat is toch wel gek om uit iemands anders zijn werk te lezen.’’ Het stuk van een klasgenoot uit 1952 vindt Kitty het mooiste (zie de afbeelding hieronder).