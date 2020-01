NAC-supporters houden reünie 'ouwe jongens krentenbrood'

BREDA -

Onder het genot van een pilsje anekdotes vertellen en herinneringen ophalen aan die goede ouwe tijd. Dat is wat een groepje NAC-supporters voor ogen heeft met de reünie die ze op zondag 1 februari organiseren in Café Beatrix in Breda. Een bijeenkomst die is bedoeld voor supporters die zijn geboren vóór 1980 en daarom ook 'Ouwe Jongens Krentenbrood' heet.