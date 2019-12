A27 van Lexmond naar Werkendam niet meer op één in ANWB file top tien

De A27 van Lexmond naar Werkendam is dit jaar niet meer de 'nummer één' in de ANWB file top tien. De snelweg zakte een plaatsje op de ranglijst. De A4 van Roelofarendsveen naar Zoeterwoude was dit jaar de weg waar het verkeer het vaakst vaststond.

De drukte op de A4 nam in 2019 met 25 procent toe. Ook op de A27 van Lexmond naar Werkendam was er een toename, maar die was veel kleiner: twee procent.

Op plaats drie staat de A58 van Moergestel naar Oirschot. Daar nam de zogenoemde filezwaarte - de lengte van de file vermenigvuldigd met de duur - toe met 21 procent. In 2018 stond deze weg nog op plaats vijf in de file top tien.

Avondspits

In de file top tien van de avondspits bezet de A27 van Lexmond naar Werkendam wel de eerste plaats, net zoals in 2018. In deze ranglijst houdt de A27 de A4 tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude net achter zich.

De andere Brabantse snelweg die in deze top tien staat, is de A58 van Moergestel naar Oirschot, op plaats acht. Deze snelweg stond in 2018 nog buiten de top tien.

Ochtendspits

In de file top tien van de ochtendspits is de A16 van knooppunt Zonzeel naar Dordrecht de hoogst genoteerde Brabantse snelweg, op plaats drie. De A16 moet alleen de A1 van Voorthuizen naar Amersfoort en de A4 van Leidschendam naar Zoeterwoude boven zich dulden.

De A27 van Geertruidenberg naar Gorinchem bezet plaats vier, de A58 van Moergestel naar Oirschot staat op plaats vijf.

Ook de A67 van Someren naar Geldrop en de A2 van Budel naar Valkenswaard bevinden zich in deze top tien. De A67 steeg van plaats negen naar positie zeven, de A2 bleef staan op plek acht.

Ook lokale en provinciale wegen slibben dicht

Het totale aantal files in Nederland steeg in 2019 met zeventien procent. De files beperken zich niet alleen meer tot de snelwegen. Volgens de ANWB slibben inmiddels ook de lokale en provinciale wegen dicht.

Niet alleen tijdens de spitsuren nam de filezwaarte toe, ook overdag ondervond het verkeer dit jaar veel meer hinder van files. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam met zestien procent toe. Tijdens de avondspits met veertien procent.

