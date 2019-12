Roosje bleef dansen ondanks verbod: eerst op zolder, daarna in Auschwitz

Op een zolderkamer geeft ze Bosschenaren stiekem dansles. Haar dansscholen in Tilburg, Eindhoven en Helmond heeft ze wel moeten opgeven. De leerlingen kunnen niet naar haar 'illegale danszolder' komen, dus houdt het op. In Den Bosch gaan de lessen door tot ze in 1942 verraden wordt. "Door haar ex-man", zegt Paul. Na een paar weken wordt Roosje weer vrijgelaten.

Opnieuw verraad

De Duitsers komen met steeds meer regels waar Joden zich aan moeten houden. Zo moeten ze bijvoorbeeld een ster op hun kleding dragen. Dat doet Roosje niet. "Ze vond al die maatregelen een grote inbreuk op haar bewegingsvrijheid en ze besloot er niet aan mee te doen."

Die instelling zal haar later duur komen te staan. Opnieuw is het een ex-geliefde die haar verraadt. Deze keer komt Roosje niet vrij. In de drie jaar die volgen, zit ze in verschillende gevangenissen en kampen, van Westerbork tot Auschwitz.

Dansles aan SS'ers

Waar ze ook zit, Roosje is bezig met muziek en dans. Zo schrijft ze in Kamp Vught liedjes, organiseert sketches in Westerbork en pakt ze in Auschwitz haar oude vak weer op. Ze geeft dansles aan SS’ers. Haar neef heeft haar ooit gevraagd hoe ze dat kon doen. Roosjes antwoord: "De eerste twee weken dat ik in Westerbork was, viel me op dat mensen zich 'gedegenereerd' gedroegen.'' Dat wil Roosje absoluut niet overkomen. Ze wil zich niet klein laten krijgen.

Roosje overleeft Auschwitz. Ze komt in Zweden terecht en daar blijft ze wonen. Deels omdat ze denkt dat geen familieleden de oorlog overleefd hebben. Maar ze vraagt zich ook af wat Nederland nog voor haar waard is. "Is Nederland nog mijn vaderland? Mijn Nederlandse man heeft mij verraden, mijn Nederlandse minnaar heeft mij verraden, Nederlandse ambtenaren hebben mijn bloeiende dansscholen kapot gemaakt, Nederlanders hebben in Den Bosch mijn huis leeggehaald."

Roosje komt af en toe naar Nederland, maar hier wonen wil ze niet meer.

Op bezoek

Ze trouwt een Zweed maar komt af en toe nog in Nederland om vrienden op te zoeken."Maar hier wonen heeft ze nooit gedaan. Dat was een hele bewuste keuze", besluit neef Paul Glaser.

Brabant Remembers

Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. De uitgebreide verhalen zijn ook te lezen op de site van Brabant Remembers. De app Brabant Remembers is ook te downloaden in de App Store en via Google Play.