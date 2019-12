Megavondst illegaal vuurwerk: Twee mannen (18 en 19) aangehouden

Het vuurwerk lag opgeslagen in een trailer die geparkeerd stond op een bedrijventerrein. Iemand had rond half twee 's nachts melding gemaakt over een verdachte situatie, waarop de politie een kijkje ging nemen. De agenten zagen daar dat de mannen zich vreemd gedroegen. Bij inspectie van de trailer bleek deze vol te zitten met illegaal vuurwerk. In totaal gaat het om 4327 kilo.

18 en 19

Een 19-jarige inwoner van Schijndel en een 18-jarige jongen uit Sint-Michielsgestel zijn kort hierna aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord.



Een groot deel van het vuurwerk bleek professioneel vuurwerk. De mannen hebben daarvoor geen vergunning. Een klein deel van de lading was 'zwaar illegaal' vuurwerk.