Er kan weer vuurwerk gekocht worden, maar hoeveel geef je uit? 'Ik noem liever geen bedragen'

Eigenaar Rutger van den Heuvel is tevreden met de aanloop bij zijn zaak deze zaterdag. "We zien nu al dat het dit jaar weer beter is dan voorgaande jaren", zo vertelt hij. Voor bepaalde knallers is het de laatste kan ze nog legaal te kopen, want bijvoorbeeld de Single Shots worden volgend jaar verboden.

980 euro

Voor hoeveel geld koop je vuurwerk? Het antwoord op die vraag willen de meesten niet geven. "Ik noem liever geen bedragen maar ik had er iets anders voor kunnen kopen, bijvoorbeeld een deel van mijn rijbewijs", aldus een jongen die zoveel gekocht had dat zijn zus met de auto langs moest komen om alles te vervoeren.

Gelukkig doet niet iedereen zo geheimzinnig. "Dit is voor 980 euro", vertelt een man. "Maar het is het waard. Het hoort er bij, zolang het nog kan."