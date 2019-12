Drie gewonden bij schietpartij in uitgaansstraat in Breda

Bij een schietpartij in het centrum van Breda zijn zaterdagnacht drie mensen gewond geraakt. Het gaat volgens een getuige om twee bewakers en een man op straat. De slachtoffers zijn in de ambulance behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Er werd rond halftwee geschoten in de Reigerstraat. In deze straat zitten meerdere horecagelegenheden. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, laat een getuige weten die liever anoniem wil blijven.

Meerdere schoten

"Er is zes tot zeven keer geschoten", zegt hij. "Toen rende iedereen bij verschillende kroegen naar binnen." Volgens de getuige werd een bewaker in zijn bovenbeen geraakt. De andere beveiliger zou in zijn voet zijn geschoten. "De derde man was in allebei zijn benen geraakt."

Direct nadat de politie in de Reigerstraat arriveerde, is een deel van die straat afgezet voor sporenonderzoek. Het aanwezige uitgaanspubliek werd op afstand gehouden.

Verdachten

Kort na de schietpartij zijn twee mensen opgepakt. Het gaat om een 35-jarige man uit Hilvarenbeek, die op de Vismarktstraat werd aangehouden. De andere verdachte is een 33-jarige man uit Breda. Hij werd opgepakt op de Slingerweg. Er werd ook nog een derde man aangehouden, maar die had niets met de schietpartij te maken.

Vanwege het vele uitgaansgeweld in Breda, is een deel van de binnenstad sinds dit najaar aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Op die manier hoopt de politie inzicht te krijgen in de omloop van wapens tijdens stapavonden. Bij een controle in november vond de politie drie messen. Begin december volgde een tweede aangekondigde actie. Toen werd ook een mes in beslag genomen.