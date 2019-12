Gewelddadige (uitgaans)nacht in Breda: na schietpartij ook nog steekpartij

De groep jongeren was vertrokken toen agenten ter plekke kwamen. Het slachtoffer lag op de grond. Agenten zagen al snel dat hij steekwonden had. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor de steekpartij is nog niemand aangehouden.

Kort voor de vechtpartij was er een schietpartij in de Reigerstraat. Drie mensen raakten bij die schietpartij gewond. De Haagdijk en Reigerstraat liggen op ongeveer zeshonderd meter afstand van elkaar.

De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de incidenten niets met elkaar te maken hebben.