Motorcrossers rijden op wandelaars af en verwonden ezel: 'Zeer bedreigend'

De schrik zit er zondagavond nog goed in bij Gerard van Hout (55) uit Handel. Eerder op de dag was hij samen met zijn vriendin aan het wandelen vlakbij natuurgebied De Specht. Het stel liep daar met twee ezels en een hond op het fietspad. Hun rust werd ruw verstoord toen motorcrossers hen bijna omver reden.

Van Hout en zijn vriendin vangen verwaarloosde ezels op en verzorgen deze beesten. Ze maken vaker een wandeling met de ezels.

“Opeens kwam vanuit de verte een groep motorcrossers aan. Drie van de motorrijders kwamen hard aanrijden en ik maande ze om rustig te rijden om onze beesten niet aan het schrikken te maken. Toen gaven ze vol gas en kwamen ze recht op ons af rijden”, vertelt Van Hout. De crossers weken op het laatste moment uit, maar raakten – zoals later bleek – een van de ezels. “Vervolgens reden ze zonder te stoppen door.”

Idioot

De eerste drie motorcrossers werden op korte afstand gevolgd door nog drie motorrijders. Die stopten wel. Van Hout: “Ik heb gevraagd wie die idioot was die voorop reed en dat ik zijn naam wilde hebben. Die naam gaven ze natuurlijk niet. Ik kon hun gezicht niet zien, want ze hebben hun bril en helm niet afgezet.” Vervolgens ging ook dit trio ervandoor.

Van Hout had zijn handen vol aan het in bedwang houden van de geschrokken ezels en hond. “Eenmaal thuis bleek dat een ezel een diepe snee van zo'n tien centimeter boven zijn oog had. We hebben een dierenarts ingeschakeld. Die is anderhalf uur bezig geweest om de wond te hechten.”

Zeer bedreigend

“Zeer bedreigend”, beschrijft Van Hout de manier waarop de eerste groep motorcrossers op hen af kwamen rijden. “Dat is toch niet normaal. Boos? Jazeker en dan druk ik me nog zachtjes uit. Iemand met een klein beetje verstand doet dit niet. Ik ben zelf ook een motorcrosser geweest, maar dit soort streken heb ik nooit uitgehaald.”

Van Hout gaat komende week aangifte doen bij de politie, maar hoopt dat de crosser zich in de tussentijd meldt. “Ik wil excuses, meer niet. Dit is toch niet normaal. Hij mag zich bij mij of bij de politie melden.”