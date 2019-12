Vuurwerkbom zorgt voor ravage in huis Roosendaal, bewoners hoorden enorme knal in de hal

Een vuurwerkbom heeft zondagavond voor een enorme ravage gezorgd in een huis aan de Stoopstraat in Roosendaal. Bewoners hoorden rond elf uur een enorme knal in de hal. Volgens de politie is er mogelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Er is niemand gewond geraakt. Hoeveel mensen er thuis waren op het moment van de knal is niet duidelijk.

Er is veel schade aan de woning en hal. Zo is de voordeur vernield, zitten er scheuren en gaten in het plafond en muur en is een kastdeur in de hal eruit geklapt.

Of er zondagavond kinderen in huis waren, weet een woordvoerder van de politie niet. Volgens haar 'lijkt het erop' dat het hier gaat om vuurwerk dat de ravage heeft veroorzaakt. "Onderzoek moet dit echter definitief uitwijzen", geeft ze maandagochtend aan.

Gerichte actie of kwajongensstreek?

Uit dat onderzoek moet volgens haar ook blijken of het hier gaat om een gerichte actie of bijvoorbeeld een kwajongensstreek.

De politie verwacht niet dat de resultaten van het onderzoek maandag bekend worden.