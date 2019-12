Fietsster die 91-jarige vrouw in Roosendaal aanreed heeft zich nog steeds niet gemeld

De fietsster die op donderdag 19 december een 91-jarige vrouw aanreed in Roosendaal is nog altijd niet gevonden. Het hoogbejaarde slachtoffer overleed later aan haar verwondingen. De politie doet maandag wederom een dringende oproep aan de vrouw om zichzelf te melden.

Het 91-jarige slachtoffer liep op die donderdagmiddag met haar boodschappentrolley langs het busstation aan de Hendrik Gerard Dirckxstraat. Daar werd de hoogbejaarde geraakt door een vouw op een fiets en kwam vervolgens ten val. De veroorzaker van het ongeluk liet het slachtoffer zwaargewond achter en fietste verder.

Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis. De politie gaf een signalement van de fietsster, maar die is in anderhalve week tijd nog niet gevonden. Volgens de omschrijving van de politie gaat het om een blanke vrouw van ongeveer zestig jaar oud. Zij heeft grijs haar en droeg een blauwe jas en fietste door in de richting van het station.

Volgens een woordvoerder van de politie loopt het onderzoek verder en is er contact met een getuige.