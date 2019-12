Slachtoffers vuurwerkbom Roosendaal noemen het 'een aanslag': 'Ik ben bang dat ze terugkomen'

“We hebben geluk gehad. Als Geert iets eerder was geweest dan was hij er niet meer geweest.” Dit vertelt de geschrokken Regina uit Roosendaal nadat er zondagavond in haar woorden ‘een aanslag werd gepleegd’ op het huis van haar en haar man Geert in de Stoopstraat in Roosendaal. De politie heeft het vermoeden dat er zwaar vuurwerk door de brievenbus van het huis is gegooid.

Geert had rond elf uur net de deur op slot gedaan en het gordijn voor de voordeur gedaan waardoor het licht in de hal aanging. Hij was op de bank gaan zitten en vervolgens schrok hij van een enorme knal in de hal. Dit vertelt het stel maandagochtend geschrokken tegen onze verslaggever.

Ze hebben het over een in hun ogen ‘gerichte actie’. Er was zondag volgens het stel geen sprake van kwajongens die bezig waren met vuurwerk in de straat. Maar wie er achter de actie zit of waarom, daarvan hebben ze geen idee. Regina heeft heel de nacht niet geslapen. Ze is ‘bang dat ze terugkomen’, zo vertelt ze.

De gang van het huis van het stel ligt in puin, zo constateert onze verslaggever. De brievenbus is uit de voordeur geblazen. En de deur van de meterkast ligt eruit. In het plafond en de muren zitten gaten en scheuren.

LEES OOK: Vuurwerkbom zorgt voor ravage in huis Roosendaal, bewoners hoorden enorme knal in de hal