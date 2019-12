Schuur brandt volledig uit: 15-jarige verdachten aangehouden voor brandstichting

Er is veel rookontwikkeling als een schuurtje in Sprang-Capelle volledig in vlammen opgaat. (Foto: Erik Haverhals)

De politie heeft maandagochtend rond negen uur in Sprang-Capelle twee minderjarigen aangehouden. De 15-jarigen worden verdacht van brandstichting bij een schuur in hetzelfde dorp.

De schuur bij het woonhuis aan de Luzerne brandde in de nacht van zondag op maandag volledig uit. Daarbij ging onder andere een aanhangwagen verloren, ook was er schade aan de overkapping. Het duo uit Spang-Capelle en Boxtel wordt verdacht van brandstichting, de twee worden verhoord.



Onderzoek

Omstanders zouden hebben gezien dat er jongens in de buurt bezig waren met vuurwerk. Volgens de politie kan deze link niet worden gelegd: "De minderjarigen worden nog ondervraagd. De brand heeft waarschijnlijk een andere oorzaak dan vuurwerk. Hoe de brand dan wel is ontstaan, moet onderzoek uitwijzen", aldus woordvoerder Cristel Willems.