De oudejaarsloten van sigarenwinkel Dillen 'brengen geluk', klanten staan in de rij [VIDEO]

De rij staat tot buiten bij 'gelukswinkel' Dillen in Veldhoven. (foto: Eva de Schipper)

VELDHOVEN -

Kilometers omrijden voor dat ene Staatslot. Is het een kwestie van bijgeloof of maak je daadwerkelijk meer kans op een miljoenenwinst met een lot van sigarenspeciaalzaak Dillen? De rij voor de deur zegt genoeg: de vaste klanten van de sigarenspeciaalzaak in Veldhoven zijn allang overtuigd van de magie. "De mensen weten dat hier vaker grote prijzen zijn gevallen en daarom voelen ze hier een soort winbeleving", aldus Paul Dillen.