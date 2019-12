Jumbo draait recordomzet in 2019, maar listeria-schandaal kost het bedrijf miljoenen

De Brabantse supermarktketen Jumbo heeft in 2019 een recordomzet van 8,7 miljard euro gedraaid. Dat komt voornamelijk door een flinke uitbreiding van het aantal winkels in Nederland en Belgiƫ. Wel zorgde een listeria-schandaal voor een tegenvaller van enkele miljoenen. Een grote hoeveelheid vleeswaren moest worden teruggehaald omdat het mogelijk besmet was met de listeria-bacterie.

De 672 Jumbowinkels zetten in het afgelopen jaar een miljard euro meer om. Vooral verse producten, bijvoorbeeld in de winkel gemaakte pizza's en sushi, liepen goed. Ook telde de keten dit jaar fors meer winkels. Zo zijn er 47 filialen van supermarkt Emté omgebouwd naar een Jumbowinkel. Ook opende het Veghelse bedrijf dit jaar de eerste winkels in België. Die presteerden 50% beter dan van tevoren werd verwacht.

Een flinke tegenslag voor het bedrijf dit jaar was de mogelijke besmetting van vleeswaren met de listeria-bacterie. De winkels moesten daardoor vleeswaren uit de schappen halen en vernietigen. Tegenover de NOS zegt topman Ton van Veen dat de schade hierdoor in de miljoenen loopt. Een exact bedrag wil hij niet geven.

Concurrentie met Albert Heijn

Desondanks was het een goed jaar voor het Veghelse bedrijf. De ambitieuze bestuurders willen dat de keten nog groter wordt en over twee jaar minimaal tien miljard omzet draait. Of Jumbo op termijn ook grote rivaal Albert Heijn voorbij wil streven, wil Van Veen nog niet zeggen. Na de groei van afgelopen jaar is ruim 21 procent van de landelijke markt nu in handen van Jumbo. Daarmee is de keten nog ver verwijderd van marktleider Albert Heijn, die zo'n 35 procent bezit.

In 2020 zal het concern nog verder uitgroeien. Komend jaar wil Jumbo zo'n 25 winkels openen in Nederland. Cijfers over de behaalde winst in het afgelopen boekjaar brengt het bedrijf in februari naar buiten.