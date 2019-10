Listeria-schandaal: afvalverwerker Rendac in Son gaat 300.000 kilo vlees vernietigen

De NOS zocht uit wat er precies met het vlees gaat gebeuren. Het gaat om meer dan 2,4 miljoen pakjes voorverpakt vlees die door het bedrijf in Son vernietigd zullen worden. Rendac verwerkt normaal gesproken slachtafval en kadavers van huisdieren.

Rendac heeft in Nederland de wettelijke taak en het monopolie om dierlijk materiaal te verwerken dat uit de voedselketen gehaald moet worden. Het is daarom 'business as usual' voor het bedrijf in Son, zo zei een woordvoerder tegen de NOS.

Besmetting

Vorige week werd bekend dat drie mensen in de afgelopen twee jaar overleden nadat zij vlees hadden gegeten dat besmet was met de bacterie listeria. Eén vrouw kreeg een miskraam. Supermarktketen Jumbo in Veghel liet vorige week vrijdag 130 soorten voorverpakte vleeswaren uit de schappen van alle winkels halen. Groothandel Sligro, dat ook in Veghel zijn hoofdvestiging heeft, riep 160 productsoorten bij klanten terug.

De vleeswaren werden allemaal geproduceerd en geleverd door het bedrijf Offerman, dat ook levert aan onder meer Aldi, Bidfood en Versunie.