Duikers brandweer redden ree uit Zuid-Willemsvaart in Den Bosch

Duikers van de brandweer hebben maandag een ree gered uit de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De reddingsactie middenin het centrum van de stad, bij Sluis 0, trok veel bekijks. Inmiddels is de ree volgens Karo van de dierenambulance in Den Bosch weer uitgezet in het bos. Waar precies zegt ze in overleg met de boswachter en een dierenarts niet.

Karo was met een collega van de dierenambulance nog voor de brandweer ter plekke. Maar hen lukte het niet de ree, een jongvolwassen exemplaar, uit het water te krijgen. Volgens Karo heeft de ree zo'n halfuur in het water gelegen. En dat had volgens haar niet langer moeten duren, want dan was hij verdronken.

Heel gestrest

Duikers van de brandweer wisten de ree dus uiteindelijk wel op het droge te krijgen. Toen het dier uit het water was, wilden Karo en haar collega de ree loslaten in het Bossche Broek, een natuurgebied aan de rand van de stad. Het dier bleef echter bij de dierenambulance staan. "Hij was te gestrest om weg te lopen", legt Karo uit.

Reden voor haar en haar collega om te overleggen met de boswachter en een dierenarts. "Vervolgens hebben we hem opgewarmd en toegedekt. En toen hij was bijgekomen hebben we hem alsnog uitgezet."

Eerder al zien lopen

Volgens Karo is de ree op de plek waar hij is gered ook in het water beland. Daarvoor waren bij de dierenambulance al meldingen binnengekomen van mensen die de ree zagen lopen. Dit onder meer vanuit Den Bosch-Zuid.