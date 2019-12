Geen sticker op je deur? Dan ook geen reclamefolders meer in Tilburg

Het idee komt van D66-raadslid Julian Zieleman. Hij zag het in Amsterdam en het sprak hem aan: "Vooral omdat je het huidige postsysteem omdraait. Dus: de standaardkeuze is: geen folders. Als je wel folders wilt, geef je dat aan. Daarmee kun je papierverspilling tegengaan."

1 miljoen kilo

Volgens Zieleman blijkt uit onderzoek in Amsterdam dat het helpt: "Daar heeft 50 procent minder een sticker geplakt. Dus de helft minder mensen die folders krijgt. Als je dat vertaalt naar Tilburg, gaat het om een miljoen kilo papier per jaar."

Hype

Maar Peter van den Hoven van de Lijst Smolders Tilburg, de grootste partij in de stad, gelooft er niet zo in. "Dit is weer zo'n hype. Ze hebben het weer over milieu, maar vergeten daarbij dat 't ontzettend veel geld kost. Zo'n stickeractie, om alle Tilburgers te informeren, kost geld. En de opbrengst van oud papier wordt minder."

Toch is geld niet het belangrijkste bezwaar voor Van den Hoven: "Zitten de Tilburgers hier wel op te wachten? Er is al een systeem met een JA-NEE sticker. Dus wat dat betreft, is 't helemaal niet nodig. Het is weer: meedoen in 'n hype die nergens op slaat."

Tilburgers die wij spreken, zijn toch wel gehecht aan hun reclamefolders: "Ik vind 't heel leuk om naar reclames te kijken in folders", zegt een mevrouw bij wie we aanbellen. "Lekker thuis op de bank naar aanbiedingen zoeken. Dus ik ga zo'n JA-JA sticker aanvragen."

Ouderwets

Een man die we op het volgende adres spreken, gaat ook voor JA-JA: "Ik vind 't toch wel handig om aanbiedingen in de gaten te kunnen houden. Social media is ook niet alles, ik vind die folders wel prettig. Beetje ouderwets misschien, maar toch."

Op het derde adres treffen we een probleem: "Ik heb de JA-JA sticker niet opgeplakt, omdat dat niet gaat bij mijn brievenbus." Ze wijst naar een in de muur ingemetseld exemplaar van steen. "En ik wil 'm niet op de deur plakken, want dan gaat de verf er vanaf. Ik wil 'm dus wel opplakken, maar ik weet niet waar. Misschien heeft de gemeente een idee?"

D66'er Zieleman heeft wel een oplossing: "Als ik iets nodig heb, zoek ik online naar een goede aanbieding. En ook de huis-aan-huiskranten kun je digitaal lezen."