Twee vrouwen gewond bij ongelukken in Tilburg, tank met lachgas en ballonnen gevonden

De bestuurder raakte rond halftwaalf in de buurt van het Willem II-stadion de macht over het stuur kwijt, schoot door door middenberm, schampte een boom en botste vervolgens vol op een hek naast de weg. De vrouw zat een tijdje bekneld in de auto en is door de brandweer uit de auto bevrijd.

Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond.

Naast de auto lag een tank met lachgas en onder de auto vond de politie een zak met ballonnen. Met deze ballonnen kan je lachgas inhaleren. De politie onderzoekt of de bestuurder lachgas heeft gebruikt.

Vrouw botst tegen boom

Bij een ander ongeluk op de Ringbaan-Zuid raakte ook een vrouw gewond. Zij reed rond kwart over één bij de Broekhovenseweg door de middenberm, reed een reclamebord uit de grond en botste tegen een boom. Ook bij deze auto werden lege ballonnen gevonden. De politie bekijkt of de bestuurder lachgas heeft gebruikt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.