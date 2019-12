Mist verpest zicht in Brabant tijdens jaarwisseling, maar 'noordelijker zien ze niets'

"Boven de grote rivieren is het door mist zonde om vuurwerk af te steken, want je ziet helemaal niks door de mist. In Brabant zie je iets meer, maar door extra fijnstof van vuurwerk is het zicht tussen twaalf en één uur komende nacht nog steeds erg matig in Brabant."

"Een uurtje later je vuurwerk afsteken, is beter voor het effect", is het advies van weerman Jordi die ook snapt dat iedereen dit advies in de wind slaat. De wind is wel de reden dat we in Brabant nog wat kunnen zien van het vuurwerk. "Boven de rivieren is het windstil waardoor er geen beweging zit in de mist die alleen maar dikker wordt. Onder de rivieren waait het een beetje wat goed is voor het zicht."

Zon

De temperatuur ligt nieuwjaarsnacht rond het vriespunt. Op nieuwjaarsdag blijft die temperatuur gelijk, maar vanuit het zuiden breekt de zon door en op die plekken waar de zon doorbreekt, wordt het vijf graden warmer.

"In Eindhoven en dicht tegen de Belgische grens zit je vannacht en nieuwjaarsdag het meest gunstig wat betreft zicht en temperatuur", vat Jordi van Meteogroup samen. "In Den Bosch en Werkendam zou het de eerste dag van 2020 wel eens heel grijs kunnen blijven."