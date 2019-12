59 drugsafvaldumpingen geteld in 2019, waar werd er bij jou in de buurt gedumpt?

Onze teller stond aan het einde van 2019 op 59 dumpingen, maar volgens de politie waren er naast deze ook nog enkele tientallen kleinere dumpingen die niet gemeld zijn. Toch blijft het aantal dumpingen in 2019 een stuk lager dan in vorige jaren. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de verplaatsing van de drugsindustrie en een andere manier van dumpen.

Een nieuw epicentrum

Volgens de politie hebben we te maken met een uitbreiding van de Nederlandse drugsindustrie, maar niet alleen binnen Brabant. Veel Brabantse pillenmakers hebben al drugslabs opgezet in België. Een voorbeeld is het drugslab dat werd gevonden onder een kroeg in het Vlaamse plaatsje Diksmuide, waar verdachten uit Tilburg en omgeving aan werden gelinkt. Sommigen vertrekken over de grens naar Duitsland, zoals bekende Tilburgse drugscrimineel Stan de C, die 10 jaar cel kreeg voor een enorm lab, net over de grens bij Venlo.

Maar Gelderland lijkt de nieuwe drugsprovincie te gaan worden. Daar begint het aantal dumpingen en labs flink op te lopen. En daar zitten niet alleen Brabantse criminelen die een nieuwe locatie opzoeken. Er ontstaat een groter crimineel netwerk, buiten onze provincie.

Slimmer dumpen

Er worden minder dumpingen gevonden, maar dat betekent niet dat er niet meer gedumpt wordt. Criminelen lijken nu vaker te kiezen voor het lozen van drugsafval in sloten of langs de weg, in plaats van volledige vaten ergens achter te laten. De chemicaliën komen direct in het water of de grond terecht, wat een stuk moeilijker te detecteren is dan de beruchte blauwe vaten. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat ze criminelen nog andere slimme manieren van dumpen hebben verzonnen.

Bekijk hieronder een overzicht van waar het meest werd gedumpt in Brabant het afgelopen jaar:

Labs

Het aantal drugslabs dat wordt gevonden in Brabant is vrijwel gelijk gebleven. Dit jaar waren dat er een stuk of 20. Vorige jaren lag het cijfer rond datzelfde aantal.

In conclusie: de Brabantse drugscriminaliteit is niet verdwenen, maar verplaatst, verspreid en beter verborgen. Terwijl de opsporingsteams slimmer worden, worden de criminelen dat ook. Maar Brabant lijkt niet meer het eenzame middelpunt te zijn van de drugsindustrie. Hoe groot de rol van onze provincie gaat zijn in 2020, zal nog moeten blijken.

Wil je meer weten over de wereld van xtc en speed? Dan kun je nog altijd terecht op @drugsinbrabant op Instagram.