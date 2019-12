Jeugd bakt oliebollen voor het halve dorp

De Jeugd van Tegenwoordig is er klaar voor.

BIEST-HOUTAKKER -

De oliebollenkraam is op oudjaarsdag kansloos in Biest-Houtakker. Daar bakt de Jeugd van Tegenwoordig oliebollen voor het hele dorp. Dat is een club jongeren van 12 tot 16 jaar oud, geholpen door hun ouders.