Oudjaarsdagontslag Ruud Brood maakt tongen los op Twitter: 'Hoeveel fatsoen heb je dan?'

De dochter van Brood vervolgde: "Spelers gehaald door hen zonder dat jij mocht meebeslissen en alles wat jij aangaf werd van tafel geveegd."

De emotionele post is inmiddels niet meer zichtbaar. Nu schrijft Roxenne: "Sorry mensen! Emotie komt er op een gegeven moment altijd uit.. Of dat handig is, is een tweede. Ik hoop uiteraard wel voor alle NAC supporters dat ze het redden en nog mooie momenten zullen meemaken."

'Raar'

Het ontslag doet niet alleen binnen de familie Brood de wenkbrauwen fronsen. Mark vraagt zich af op Twitter: "Hoeveel fatsoen heb je als je je trainer op 31 december ontslaat?" Bas plaatst dezelfde vraagtekens: "Behoorlijk lomp inderdaad. Ik schrok ervan toen ik het las, dan heb ik zoiets van: ALS het al nodig is, kan het dan niet een paar dagen wachten..."

Harry voegt enige nuance toe: "Wel raar laatste dag van het jaar, maar je kan er niet omheen dat de resultaten niet best zijn, en het voetbal is niet om aan te zien." En Patrick ziet een verband: "Eerst Marinus Dijkhuizen twee dagen voor kerstmis ontslaan, nu Ruud Brood op oudjaarsdag. Uiteraard gaat nu alles goed komen bij de technisch al jaren fantastisch geleide club."

Overigens werd Brood door Heracles ook al eens op een ongelukkig moment ontslagen, op de dag voor kerst.



Ook Jack van Gelder denkt er het zijne van en wijdt er een tweet aan; "Wat een chaos is het al jaren in Breda. Zo zonde. En dat allemaal in de geboortestad van mijn vader."

Overigens hoeft Brood zich over zijn toekomst geen zorgen te maken, aldus veel Twitteraars. Een greep uit de wensen voor de ontslagen trainer: "Succes", "Er komt wel weer een andere club voorbij" en "Hopelijk vind je een nieuwe club die jou meer waardeert."