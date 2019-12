Vandalen slopen toren, die vrijwilligers hadden gebouwd bij fietsparcours

Het jaar eindigt ellendig voor de jonge vrijwilligers van Bikepark Lido in Waalwijk. Vandalen sloopten in de nacht van maandag op dinsdag de gloednieuwe toren op het stuntparcours voor mountainbikers. "Dit is ongelofelijk zuur. We hadden hier dagen aan gewerkt."

"De hekken zijn eraf getrapt en verschillende balken zijn afgebroken. We hebben dagen nodig om alles weer op te knappen", vertelt vrijwilliger Jordy Kuijpers (17) uit Waalwijk. "We zijn heel de middag al puin aan het ruimen."

'Extra zuur'

Samen met zes andere jongeren bouwt hij sinds twee jaar als vrijwilliger aan het parcours, waar inmiddels zo'n twintig schansen en andere hindernissen staan. Steeds meer jongeren sluiten zich aan bij hun fietsclub: De Bokkenrijders. "We moeten het echt hebben van donaties van sponsoren en bedrijven. Dan is het extra zuur als zoiets gebeurt."

De toren was bedoeld om snel vaart te kunnen maken. Bikers rijden er vanaf om vervolgens de andere hindernissen in volle vaart te kunnen uitvoeren. "Ons doel is dat jongeren lekker buiten kunnen sporten", benadrukt Kuijpers. "We snappen niet dat iemand dan zoiets kan doen. Ga lekker iets anders doen als je je verveelt!"

Repareren

De vrijwilligers gaan niet bij de pakken neerzetten. "De meeste rommel is alweer opgeruimd De komende dagen gaan we alles zo snel mogelijk repareren. We hopen dat de toren binnen vijf dagen weer hersteld is."

Op Facebook reageerde de Waalwijkse wethouder Dilek Odabasi: "Ik vraag me serieus af wat deze mensen mankeert.” De jongeren overwegen nog om aangifte te doen.