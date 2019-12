GGzE wil vastgebonden Fem (19) overplaatsen naar andere kliniek: 'Onze mogelijkheden zijn uitgeput'

Miranda, de moeder van Fem, luidde afgelopen kerst de noodklok voor haar dochter. Ze was bang dat Fem de kerst niet zou halen. De ouders van Fem vonden dat haar dochter te weinig therapie en hulp kreeg in de GGzE. Daarnaast lag hun dochter al veel te lang 24 uur per dag gefixeerd op bed om te zorgen dat ze zichzelf niks aandeed.

Psycholoog Peer van der Helm schreef een brandbrief naar de directeuren van de instelling. "Ze ligt al twee jaar vastgebonden. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er moet meer worden samengewerkt met deskundigen maar vooral ook met ouders", zei hij vorige week.

De kliniek reageert voor het eerst op de ophef: "De afgelopen periode is er in diverse media aandacht geweest voor een zeer verdrietige en ingewikkelde zaak over cliënte ‘Fem’ die bij GGzE in behandeling is. Naar aanleiding van deze media-aandacht, geven wij deze verklaring", schrijft de instelling op haar website.

"In deze uitzonderlijk verdrietige en ingewikkelde zaak is een groot aantal (zorg)partijen, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, betrokken bij het zoeken naar een juiste aanpak. Al die tijd dat cliënte bij ons in behandeling is, hebben wij met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid geprobeerd haar te helpen. Vanaf het begin hebben wij veel waarde gehecht aan een open communicatie met de ouders. Wij vinden deze situatie voor haar en haar ouders verschrikkelijk en begrijpen het verdriet en de teleurstelling."

Overplaatsing

"We hebben, ook met hulp van landelijke expertisecentra, de afgelopen tijd gedaan wat we konden. Helaas heeft de aanpak tot nu toe niet tot verbeteringen geleid. Onze mogelijkheden zijn nu uitgeput. We zijn met de ouders in gesprek om te kijken naar overplaatsing naar een andere kliniek die mogelijk andere expertise in huis heeft, en we hopen van harte dat daar een weg naar herstel gevonden kan worden."

Psycholoog Peer van der Helm is 'zeer positief' over dit nieuws. "De GGzE gaat ook actief meehelpen om dit tot een goed einde te brengen. Dit is een heel mooie stap.”