Jaarwisseling in Brabant lijkt vooralsnog rustig te verlopen, vooral veel kleine brandjes

In Den Bosch werd een deel van de Markt afgezet na een gaslek, vermoedelijk vanwege het gooien van vuurwerk in een put. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te bewaken, maar de sfeer bleef gemoedelijk.

In Rijen werd rond halftwee een steekpartij gemeld aan het Brabantpark, maar dat bleek volgens de politie loos alarm.

Brandweer

De brandweer heeft ontegenzeggelijk een héle drukke avond. Op diverse plekken in Brabant, waaronder Veen, Boxtel en Oss, gingen auto’s in vlammen op. Ook het aantal containerbranden was talrijk en er woedde een brand bij een stofferingsbedrijf in Beek en Donk. Buurtbewoners meldden dat een laag overvliegende wensballon daar de oorzaak van was.

We houden alle vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen bij in een liveblog.

LEES OOK: Brabanders luiden feestelijk het nieuwe jaar in [VIDEO]