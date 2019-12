Gelukkig nieuwjaar! Volg het Oud en Nieuw(s) in Brabant via ons liveblog

00.10 uur - Vuurwerk gaat de lucht in

Ook in Venhorst kunnen nieuwjaarsduikers van een prachtige vuurwerkshow genieten.





00.01 uur - Nieuwjaarsduik in Venhorst

In Venhorst wordt het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwsjaarsduik. Ook onze verslaggevers zijn aanwezig bij deze ijzige start van 2020.





00.00 uur - GELUKKIG NIEUWJAAR!

23.50 uur - Stuur je video met nieuwjaarsgroet!

23.46 uur - Brandende kliko's bij flat in Boxtel

Tegen een flat aan de Hof ter Aa in Boxtel stonden enkele kliko's in brand. Een bewoner van de flat verplaatste de kliko's zodat de brand niet kon overslaan. De brandweer kwam ter plaatse en trof een smeulende bende aan.





Smeulende bende na klikobrand in Boxtel. (Foto: Sander van Gils)



23.32 uur - Aftellen en vuurwerk in Efteling

In de Efteling word afgeteld tot middernacht. Dan staat er ook een vuurwerkshow op het programma. Onze verslaggevers zijn daar natuurlijk ook bij.



23.27 uur - Klimophaag in brand in Drunen

Aan de Irissesteaat in Drunen werd een deel van de klimophaag door een vuurpijl verwoest.



Klimophaag geblust in Drunen. (Foto: Erik Haverhals)





23.18 uur - 40.000 liter water nodig om kampvuur te blussen in Rijen

De brandweer had dinsdagavond uren nodig om een kampvuur in Rijen te blussen, het zou gaan om 450 m3 brandend sloophout.





Brandend sloophout in Rijen hield de brandweer uren bezig. (Foto: Jeroen Stuve)



23.16 uur - Woningbrand vuurwerk in Helmond

Een vuurwerkpijl belandde dinsdagavond op het dak van een huis in Helmond. Oplettende buren belden direct de hulpdiensten, de brand was snel onder controle.



Vuurwerk belandt op het dak in Helmond. (Foto: Harrie Grijseels)





23.15 uur - Container in brand gestoken in Geldrop

In Geldrop werd een container in brand gestoken. De brandweer had de vlammenzee snel onder controle, bij de brand was wel veel rookontwikkeling.

Containerbrand Geldrop: enorm veel rookontwikkeling. (Foto: Dave Hendriks)



23.07 uur - Ruiten uit schoolgebouw geknald in Dongen

In Dongen zijn dinsdagavond rond elf uur de ruiten van basisschool De Vlinderboom aan de Hortensiastraat in Dongen eruit geknald, volgens de directie was er vuurwerk tegen de ruiten aangeplakt en aangestoken.

Bij basisschool De Vlinderboom in Dongen zijn de ruiten eruit geknald. (Foto: FPMB Erik Haverhals)



22.46 uur - Autobrand in Valkenswaard

Een auto aan de Hertog Janstraat in Valkenswaard brandde dinsdagavond voor een deel af. De brandweer kwam ter plaatse om de vlammenzee te doven. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Autobrand in Valkenswaard. (Foto: Rico Vogels)

22.18 uur - Ontploffingsgevaar vanwege grote hoeveelheid vuurwerk in Bergen op Zoom

Een garagebox aan de Hoogaars in Bergen op Zoom vloog in brand. In de garage lag veel vuurwerk. De brandweer bluste de brand snel waardoor de woning bespaard bleef. Enkele huizen in de omgeving werden tijdelijk ontruimd vanwege ontploffingsgevaar.

Een garagebox in Bergen op Zoom lag vol met vuurwerk en vloog in brand. (Foto: Toby de Kort)



22.00 uur - Deurmat vat vlam in Oss

In het centrum van Oss vatte een deurmat van een winkel vlam. De brandweer kon de brand op tijd blussen waardoor de schade beperkt bleef.

De deurmat van een winkel is Oss vat vlam door vuurwerk. (Foto: Maickel Keijzers)



21.55 - Bushokje vernield in Bergen op Zoom

Een bushokje aan de Gagelboslaan in Bergen op Zoom werd dinsdagavond rond tien uur opgeblazen. De politie hield kort daarna een verdachte aan. Vermoedelijk is de brand gesticht door vuurwerk in combinatie met benzine. De brandweer bluste de vlammen en stelde een jerrycan veilig.





Een bushokje in Bergen op Zoom werd vernield. (Foto: Toby de Kort)



21.30 uur - Kledingcontainer uitgebrand in Tilburg

In Tilburg Reeshof ging dinsdagavond rond half tien een kledingcontainer op in vlammen aan de Renneselaan. Er zou vuurwerk in de container zijn gegooid. Ondanks optreden van de brandweer brandde de container volledig uit.

Kledingcontainer volledig uitgebrand in Tilburg Reeshof. (Foto: Toby de Kort)



20.15 uur - Uitslaande brand in Den Bosch

De politie moest oudejaarsavond rond kwart over acht uitrukken vanwege een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch.



De bewoners van het appartement op de tweede verdieping waren niet thuis toen de brand uitbrak. De bovenburen alarmeerden de brandweer. Bewoners van omliggende appartementen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Zij moesten met een hoogwerker de brand blussen in het appartement.

Uitslaande brand appartementencomplex Aartshertogenlaan Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)