Van oud naar nieuw: dit gebeurde er afgelopen nacht in Brabant

Gezelligheid. Het typeert en bindt ons. Zeker met oud en nieuw. Dan volgt de melancholiek, aangevuld met een sloot bier. En dan wens je elkaar al het beste. Kijk maar.

Gezellig was het ook in Kaatsheuvel, waar bezoekers van de Efteling samen genoten van een prachtig vuurwerkspektakel.

Collega Jan Waalen ging op de bonnefooi naar Eindhoven en eindigde bij een gezin in het stadsdeel Bennekel.

En op weg naar zijn volgende klus reed hij, niet als enige, bovenop een alcoholcontrole. En wat kun je in sommige gevallen dan toch dubbel blij zijn met een zwangere partner.

Wat nou Unox

Vele Brabanders en andere landgenoten zullen zich over een paar uur wagen aan een Nieuwjaarsduik. In Venhorst dachten ze daar net even anders over. Daar was het net na twaalven al raak. Oke: geen Noordzee en geen Unox-meisje, maar wel veel plezier.



Hulpdiensten

Grote incidenten zijn uitgebleven, maar vooral de brandweer had een loeidrukke nacht. Op veel verschillende plekken werden brandjes gesticht, al dan niet veroorzaakt door vuurwerk.

Bij een steekpartij in Eindhoven raakte twee mensen gewond en in Boxmeer werd een gewapende overval gepleegd.

De Markt in Den Bosch werd gedeeltelijk afgesloten vanwege een gaslek en in Tilburg werd de Oosterpoort-flat opnieuw beklad met hakenkruizen.



We hielden alle kleine en grotere incidenten bij in een liveblog. Dat is hier terug te lezen.

De beste wensen!