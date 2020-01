De hulpdiensten hadden het druk, maar grote incidenten bleven gelukkig uit [LIVEBLOG]

06.00 - Einde

Tijd om dit liveblog af te sluiten. Dank voor het lezen en maak er een mooie januari van. De beste wensen!



05.56 - Paard redt het niet in Heeze

De brandweer meldt dat het paard dat uit de modder gered moest worden langs de Kapelstraat in Heeze het niet heeft overleefd.



05.45 - Ongeval Made

Op de A59 is eerder vannacht een auto over de kop geslagen en in de sloot beland.



05.30 - Brand Helmond

Aan de Churchilllaan in Helmond staat het dak van een kantoorgebouw in brand. Het vuur is onder controle. De brandweer is met een blusvoertuig en een hoogwerker ter plaatse.

05.20 - Overval Boxmeer

De politie meldt dat de verdachten van de overval op de Begijnenstraat in Boxmeer niet zijn gevonden.

05.15 uur - Botsing in Oosterhout

Een opmerkelijk ongeval op de Doctor Janssenslaan in Oosterhout eerder vannacht. Daar ramde de bestuurder van een toch al flink beschadigde auto - de band van het voorwiel was er al afgereden - een ander voertuig. Volgens getuigen wilde de bestuurder er daarna vandoor gaan. Omstanders wisten dat te voorkomen en droegen de man over aan de politie. De bestuurder van het andere voertuig werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.

De auto was al flink gehavend toen de bestuurder een ander voertuig ramde (Foto: SQ Vision).

04.39 uur - Autobrand Breda

Op de Groen van Prinstererstraat in Breda ging rond kwart over drie weer een auto in vlammen op. De brandweer was lang bezig, omdat de benzinetank was gescheurd. Uiteindelijk kreeg ze de brand met veel schuim onder controle. Het incident trok ondanks het tijdstip veel kijkers.

De auto brandde volledig uit (Foto: Perry Roovers, SQ Vision).

04.28 uur - Weer hakenkruizen in Tilburg

De Oosterpoort-flat in Tilburg is opnieuw beklad met hakenkruizen. Buurtbewoners reageren geschokt.



04.16 uur - Steekpartij Eindhoven

Op de Oude Stadsgracht in Eindhoven zou rond kwart over vier een steekpartij hebben plaatsgevonden.



03.49 uur - Paard in de problemen

Aan de Kapelstraat in Heeze is een paard in de modder beland. De brandweer moet extra materiaal laten aanrukken om het dier te bevrijden.



03.23 uur - Zevende auto gaat in vlammen op in Veen

In Veen gaan tijdens nieuwjaarsnacht zeven auto's op in vlammen.



03.23 uur - Gewapende overval Boxmeer

In Boxmeer is er een gewapende overval gepleegd. Het gaat om twee daders van ongeveer veertien en achttien jaar oud.



03.20 uur - Gaslek

Een deel van de Markt in Den Bosch is tijdens de jaarwisseling afgezet vanwege een gaslek. Het lek ontstond waarschijnlijk nadat er vuurwerk in het riool was gegooid. De mobiele eenheid werd opgetrommeld om een oogje in het zeil te houden.



03.17 uur - Autobrand in Oss

Een auto vloog in brand in Oss. (Foto: Gabor Heeres)



03.03 uur - Uitslaande schuurbrand Oisterwijk

Een schuurtje ging in vlammen op in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)





02.55 uur - Brand voertuig werkverkeer in Oss in brand

Voertuig werkverkeer Oss in brand. (Foto: Gabor Heeres)





02.53 uur - Woningbrand in Dongen

Bij een woningbrand aan de Weide in Dongen zijn een konijn en een kat uit een woning gehaald. Er vielen geen gewonden, de brand veroorzaakte flinke schade aan de woning.

Bij een woningbrand in Dongen zijn een konijn en een kat uit de woning gered. (Foto: Marcel van Dorst)



02.17 uur - Reeks autobranden Witboomstraat Veen

In de Witboomstraat in Veen zijn opnieuw auto's uitgebrand. Het is de derde keer dat de brandweer moet uitrukken naar deze locatie tijdens nieuwjaarsnacht.

Reeks autobranden in de Witboomstraat Veen. (Foto: Erik Haverhals)





02.17 uur - Brand bij basisschool in Den Bosch

Bij basisschool Oberon in Den Bosch heeft de brandweer rond kwart over twee moeten blussen.

Brand bij basisschool Oberon in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)



02.00 uur - Extreem dikke mist

Extreem dikke mist zorgt ervoor dat het zicht voor automobilisten maar vijf of tien meter is. Automobilisten moeten stapvoets rijden in Venhorst, Beek en Donk en Lieshout.

Extreem dikke mist in Lieshout. (Foto: Sem van Rijssel)



01.50 uur - Omstander blust woningbrand in Geldrop

Aan de Roelantlaan in Geldrop is een woningbrand ontstaan door vuurwerk. Een omstander bluste de brand door met een sneeuwschuiver een gat in de muur te breken en met een brandblusser de vlammen te doven. De brandweer kwam ook ter plaatse.

Omstander blust brand in Geldrop. (Foto: Dave Hendriks)



01.33 uur - Containerbrand in Boxtel

In Boxtel aan de Konijnshoolsedreef stond rond halftwee ook een container in brand. De brandweer had ook deze vlammenzee snel onder controle.

De brandweer had een containerbrand in Boxtel snel onder controle. (Foto: Sander van Gils)



01.32 uur - Auto geblust in Boxtel

Rond halftwee heeft de brandweer een auto geblust aan het Vendelhof in Boxtel.

De brandweer moest een auto blussen in Boxtel. (Foto: Sander van Gils)





01.12 uur - Opnieuw twee auto's in brand in Witboomstraat Veen

In de Witboomstraat in Veen zijn nog twee auto's uitgebrand, de twee voertuigen stonden achter elkaar geparkeerd. Eerder ging op nieuwjaarsnacht al een auto in vlammen op in deze straat.

Op de Witboomstraat in Veen ging traditioneel de fik erin (Foto: Erik Haverhals).



01.10 uur - Brand bij stofferingsbedrijf TON in Beek en Donk door wensballon

De brandweer is met twee blusvoertuigen uitgerukt om een brand bij stofferingsbedrijf TON aan de Korenmijt in Beek en Donk te blussen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een wensballon.

Brand bij stofferingsbedrijf TON in Beek en Donk. (Foto: Pim Verkoelen)



01.02 uur - Mini uitgebrand in Boxtel

De brandweer moest na middernacht uitrukken vanwege een autobrand aan de Hazelaarsgaard in Boxtel.

Brandweer moest uitrukken vanwege autobrand. (Foto: Sander van Gils)



01.00 uur - In Eindhoven wordt geproost op het nieuwe jaar!

Proosten op het nieuwe jaar in Eindhoven. (Foto: Jan Waalen)



00:59 uur - Ook in Breda gingen inwoners knallend het nieuwe jaar in!

Ook in Breda gingen inwoners knallend het nieuwe jaar in. (Foto: Erald van der Aa)





00.44 - Er wordt voor miljoenen euro's vuurwerk de lucht in geschoten

Ook in het Eindhovense stadsdeel Bennekel is een kleurrijk spektakel te aanschouwen.

00.43 uur - Autobrand op zeer drukke kruising in Veen

Op een drukke kruising aan de Witboomstraat in Veen is een auto volledig uitgebrand.



In Veen is een auto volledig uitgebrand op een drukke kruising. (Foto: Erik Haverhals)



00.33 uur - Autobrand in Empel

Een half uur na middernacht moest de brandweer een auto blussen in Empel.

Een auto werd iets na middernacht verwoest in Empel. (Foto: Bart Meesters)



00.30 - Vuurwerkspektakel in de Efteling [VIDEO]

Bezoekers van de Efteling konden genieten van een spetterende vuurwerkshow.



In het Efteling IJspaleis werd ook geproost op het nieuwe jaar!

In het IJspaleis in de Efteling kunnen bezoekers genieten van een nieuwjaarsshow. (Foto: Raoul Cartens)



00.25 uur - Bekijk beelden van de nieuwjaarsduik in Venhorst [VIDEO]

Inwoners van Venhorst zijn waarschijnlijk de eerste nieuwjaarsduikers, binnen een half konden zij het water in springen.



00.10 uur - Vuurwerk gaat de lucht in

Ook in Venhorst kunnen nieuwjaarsduikers van een prachtige vuurwerkshow genieten.



00.01 uur - Nieuwjaarsduik in Venhorst

In Venhorst wordt het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwsjaarsduik. Ook onze verslaggevers zijn aanwezig bij deze ijzige start van 2020.





00.00 uur - GELUKKIG NIEUWJAAR!



23.55 uur - Hulpdiensten zetten de Markt in Den Bosch af vanwege mogelijk gaslek

In Den Bosch is de Markt voor een deel afgezet vanwege een mogelijk gaslek, de politie en brandweer staan paraat en houden de situatie scherp in de gaten.

Een deel van de Markt is afgezet (Foto: Bart Meesters).



23.50 uur - Stuur je video met nieuwjaarsgroet!

Heb je iets mooi te melden? We zien het graag tegemoet via ons Whatsapp-nummer.



23.46 uur - Brandende kliko's bij flat in Boxtel

Tegen een flatgebouw aan de Hof ter Aa in Boxtel stonden enkele kliko's in brand. Een bewoner verplaatste de kliko's zodat de brand niet kon overslaan. De brandweer kwam ter plaatse en trof een smeulende bende aan.





Smeulende bende na klikobrand in Boxtel. (Foto: Sander van Gils)



23.32 uur - Aftellen en vuurwerk in Efteling

In de Efteling word afgeteld tot middernacht. Dan staat er ook een vuurwerkshow op het programma. Onze verslaggevers zijn daar natuurlijk ook bij.



23.27 uur - Klimophaag in brand in Drunen

Aan de Irissenstraat in Drunen werd een deel van de klimophaag door een vuurpijl verwoest.



Klimophaag geblust in Drunen. (Foto: Erik Haverhals)



23.18 uur - 40.000 liter water nodig om kampvuur te blussen in Rijen

De brandweer had dinsdagavond uren nodig om een kampvuur in Rijen te blussen, het zou gaan om 450 m3 brandend sloophout.





Brandend sloophout in Rijen hield de brandweer uren bezig. (Foto: Jeroen Stuve)



23.16 uur - Woningbrand vuurwerk in Helmond

Een vuurwerkpijl belandde dinsdagavond op het dak van een huis in Helmond. Oplettende buren belden direct de hulpdiensten, de brand was snel onder controle.



Vuurwerk belandt op het dak in Helmond. (Foto: Harrie Grijseels)



23.15 uur - Container in brand gestoken in Geldrop

In Geldrop werd een container in brand gestoken. De brandweer had de vlammenzee snel onder controle, bij de brand was wel veel rookontwikkeling.

Containerbrand Geldrop: enorm veel rookontwikkeling. (Foto: Dave Hendriks)



23.07 uur - Ruiten uit schoolgebouw geknald in Dongen

In Dongen zijn dinsdagavond rond elf uur de ruiten van basisschool De Vlinderboom aan de Hortensiastraat in Dongen eruit geknald, volgens de directie was er vuurwerk tegen de ruiten aangeplakt en aangestoken.

Bij basisschool De Vlinderboom in Dongen zijn de ruiten eruit geknald. (Foto: FPMB Erik Haverhals)



22.46 uur - Autobrand in Valkenswaard

Een auto aan de Hertog Janstraat in Valkenswaard brandde dinsdagavond voor een deel af. De brandweer kwam ter plaatse om de vlammenzee te doven. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Autobrand in Valkenswaard. (Foto: Rico Vogels)

22.18 uur - Ontploffingsgevaar vanwege grote hoeveelheid vuurwerk in Bergen op Zoom

Een garagebox aan de Hoogaars in Bergen op Zoom vloog in brand. In de garage lag veel vuurwerk. De brandweer bluste de brand snel waardoor de woning bespaard bleef. Enkele huizen in de omgeving werden tijdelijk ontruimd vanwege ontploffingsgevaar.

Een garagebox in Bergen op Zoom lag vol met vuurwerk en vloog in brand. (Foto: Toby de Kort)



22.00 uur - Deurmat vat vlam in Oss

In het centrum van Oss vatte een deurmat van een winkel vlam. De brandweer kon de brand op tijd blussen waardoor de schade beperkt bleef.

De deurmat van een winkel is Oss vat vlam door vuurwerk. (Foto: Maickel Keijzers)



21.58 - Zes auto's gaan in vlammen op in Breda, Eindhoven en Helmond

Voor tien uur gingen zeker zes auto's in vlammen op. Het gaat om twee voertuigen in Breda, drie in Eindhoven en één in Helmond.

Autobrand aan de Dijklaan in Breda. (Foto: SQ Vision)





21.55 - Bushokje vernield in Bergen op Zoom

Een bushokje aan de Gagelboslaan in Bergen op Zoom werd dinsdagavond rond tien uur opgeblazen. De politie hield kort daarna een verdachte aan. Vermoedelijk is de brand gesticht door vuurwerk in combinatie met benzine. De brandweer bluste de vlammen en stelde een jerrycan veilig.



Een bushokje in Bergen op Zoom werd vernield. (Foto: Toby de Kort)



21.30 uur - Kledingcontainer uitgebrand in Tilburg

In Tilburg Reeshof ging dinsdagavond rond half tien een kledingcontainer op in vlammen aan de Renneselaan. Er zou vuurwerk in de container zijn gegooid. Ondanks optreden van de brandweer brandde de container volledig uit.

Kledingcontainer volledig uitgebrand in Tilburg Reeshof. (Foto: Toby de Kort)



20.15 uur - Uitslaande brand in Den Bosch

De politie moest oudejaarsavond rond kwart over acht uitrukken vanwege een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch.



De bewoners van het appartement op de tweede verdieping waren niet thuis toen de brand uitbrak. De bovenburen alarmeerden de brandweer. Bewoners van omliggende appartementen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Zij moesten met een hoogwerker de brand blussen in het appartement.

Uitslaande brand appartementencomplex Aartshertogenlaan Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)