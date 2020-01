Het Amphia Ziekenhuis in Breda mocht deze nieuwjaarsnacht al vroeg de geboorte van een kind vieren. Om twintig over twee zag Jaycee-Loïs het levenslicht. Ze is de dochter van de trotse ouders Priscilla en Chris.

Het meisje kwam gezond ter wereld.

Het is niet bekend of Jaycee-Loïs het eerste kind in Brabant is dat in 2020 is geboren.