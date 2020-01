Lott, Joey, Rakas en Xavi: dit zijn de Brabantse nieuwjaarsbaby's van 2020

Lott was er in ieder geval eerder bij dan Joey. Deze jongen verblijdde de afdeling Verloskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch om dertien minuten over twee met zijn komst. “Een oud en nieuw om nooit te vergeten”, laat zijn kersverse vader weten. Zijn zoon is vooralsnog de enige die 1 januari 2020 op deze afdeling werd geboren. Op oudjaarsdag was het hier veel drukker. Op 31 december 2019 kwamen er liefst zeven kindjes ter wereld.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda had ook reden voor een feestje: om twintig over twee in de nieuwjaarsnacht werd Jaycee-Loïs geboren. Ze is de dochter van de trotse ouders Priscilla en Chris.

Jaycee-Loïs: niet Brabants eerste boreling van 2020, maar haar ouders zijn niet minder trots (Foto: Amphia Ziekenhuis).

Ook bij Kraamhotel Fam Geboortezorg in Tilburg mocht de vlag uit. Om vijf over drie 's nachts sloten Anne Dekkers en Sam van den Berg hun pasgeboren zoon Rakas (3495 gram) in hun armen. Het kraamhotel is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Het kersverse ouderstel Anne en Sam met hun Rakas (foto: ETZ).

Om kwart voor acht maakte ook Reber zijn eerste geluidjes. Deze baby werd om 7.47 uur geboren in het Moeder en Kindcentrum van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werden Xavi, Viktor en Junia geboren.

Overigens, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste: alle nieuwe Brabanders maken het goed.