Vuurwerk veroorzaakt grote schade aan treinstation Vught

Vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is, zo ook in Vught. Hier werd nieuwjaarsnacht grote schade veroorzaakt op het treinstation. Er sneuvelden diverse ramen en ook een kaartjesautomaat moest het ontgelden.

De grootste schade werd aangericht in de voetgangerstunnel onder het spoor. Diverse reclamezuilen zijn compleet van de muur geblazen en TL-balken zijn losgekomen van het plafond. Het is niet bekend hoe groot de schade bij het station in Vught exact is; de NS kon nog geen reactie geven.