Vuurwerk veroorzaakt grote schade aan treinstation Vught: 'Buitenproportioneel en schandalig'

Een beeld van de schade in de voetgangerstunnel (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

VUGHT -

Vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is, zo ook in Vught. Hier werd nieuwjaarsnacht grote schade veroorzaakt op het treinstation. Er sneuvelden diverse ramen en ook een kaartjesautomaat moest het ontgelden. "Dit is gewoon schandalig en buitenproportioneel", zo oordeelt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS).