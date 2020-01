Buschauffeur mishandeld door man die niet wilde inchecken

Een buschauffeur is dinsdagmiddag mishandeld op het Stationsplein in Roosendaal. De politie heeft dit nieuwjaarsdag bekend gemaakt. De vermoedelijke dader is aangehouden.

De chauffeur had deze man aangesproken, nadat die even na twaalven zonder in te checken de bus was ingelopen. De man reageerde hier niet direct op, maar nadat de chauffeur even buiten was gaan staan werd deze geschopt en geslagen. Daarna rende de verdachte weg.

Buschauffeur behandeld

Beveiligingsmedewerkers van de Nederlandse Spoorwegen zijn achter hem aan gegaan. Ze hebben hem aangehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een man van twintig uit Roosendaal. De buschauffeur is voor medische zorg naar een artsenpost gegaan.