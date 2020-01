Kleren uit en muts op, frisse start van 2020 met de nieuwjaarsduik [FOTO'S]

Het was maar één graad boven nul tijdens de nieuwjaarsdag en bovendien erg mistig, maar dat weerhield de echte 'die hards' er niet van om de traditie in stand te houden. Wel was het aantal duikers dat uiteindelijk op kwam dagen minder dan het aantal aanmeldingen. "Sommige mensen blijven weg, omdat het echt koud is vandaag", vertelt Anita Zopfi, uitbater van Strandhuis Zuyver. "Maar we krijgen vanochtend ook nog enthousiastelingen hier die op het laatste moment besluiten om mee te doen aan de nieuwjaarsduik."

'Niet genoeg spek op m'n buik'

Sommigen zijn er om de nieuwjaarsduikers aan te moedigen, maar zelf blijven ze liever op het droge. "Mij niet gezien, ik heb niet genoeg spek op m'n buik!"

'De hele familie'

Voor de meesten is het de eerste keer dat ze het water in springen op de eerste dag van januari. "We zijn hier met de hele familie", vertelt een vrouw in een bontkleurige eenhoorn-outfit. "Alleen onze oma doet niet mee, de rest gaat er zometeen allemaal in, met z'n tienen!"

Ondanks de warming up waren het vooral de voeten die al snel ijs- en ijskoud aanvoelden. Ook de duik zelf viel voor velen niet mee. "Man! Zo koud!", bibberden Charlotte (9) en Eef (11) uit Eersel. "In het begin lijkt het nog mee te vallen, maar dan lijkt het net of je in een ijsbad ligt. Of we volgend jaar weer gaan? Nou, dat weten we nog niet hoor!"

Echte koudwaterbikkels

Iets verderop staat een dame met een handdoekje om zich heen, de haren kletsnat, de benen vuurrood van de kilte. "Even leek het alsof het water warmer voelde dan de lucht, maar de modderbodem was echt ontzettend koud. Eerst maar m'n voeten zien op te warmen, dan kan ik m'n schoenen weer aandoen."

Plonzen in Bergen op Zoom

Ook in Bergen op Zoom was er na een jaar van afwezigheid weer een nieuwjaarsplons. Enkele tientallen bikkels kozen het ruime sop van de Binnenschelde om 2020 fris te starten.

Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan omdat de deelnemers zich niet om konden kleden in het naastgelegen zwembad De Schelp. Het zwembad werd op dat moment verbouwd. In september ging De Schelp open maar in oktober moest het zwembad weer dicht vanwege problemen met de luchtkwaliteit en legionella.

De nieuwjaarsduik in Eersel

Gelukkig kon de organisatie dit keer gebruik maken van de faciliteiten van sporthal De Boulevard zodat de nieuwjaarsduik toch door kon gaan. “We kunnen in ieder geval even buiten een duik nemen naast het zwembad. Ik hoop dat we over één of twee weken weer binnen in de Schelp kunnen zwemmen”, aldus voorzitter Ferry van Vegchelen van zwemvereniging De Krabben.

De Krabben zitten door de problemen bij De Schelp al maanden zonder zwembad.