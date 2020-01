Postcodeloterij deelt half miljoen uit in Zorgvlietstraat Breda

Het nieuwe jaar begint goed in de Zorgvlietstraat in Breda. De Postcode Loterij deelt 547.000 euro uit aan de mensen die postcode 4834 NC hebben. De bewoners met een lot moeten het half miljoen delen met elkaar.

De grootste prijs van het jaar moet de loterij nog uitdelen. De Postcodekanjer van 54,7 miljoen wordt woensdagavond bekend gemaakt. Vooruitlopend op dat bericht werd de half miljoen voor Breda alvast bekendgemaakt. Ook op vier andere locaties in Nederland werd zo'n bedrag verdeeld. Ook wordt er nog een miljoen verdeeld.

LEES OOK: Wat zijn Brabanders toch gelukspoepers, zo vaak vallen ze in de prijzen

Prijs niet opgehaald

Je kunt ook misgrijpen als het gaat om hoofdprijzen in een loterij. Dat gebeurde met twee winnaars van de Staatsloterij in Brabant. Zij hadden vorig jaar een eindejaarslot gekocht waar ook een prijs op is gevallen maar hebben hun prijs nooit opgehaald. De prijs kon nog tot middernacht worden opgeëist maar dat is dus niet gebeurd.

Woordvoerder Sander van der Vooren van de Staatsloterij: "Dat is natuurlijk jammer, dat we de gewonnen prijs niet meer uit kunnen keren. Prijzen die niet worden opgehaald gaan naar het resultaat van Nederlandse Loterij. Jaarlijks verdeelt Nederlandse Loterij een groot deel van de opbrengst onder de Nederlandse sport, 18 goede doelen en het Ministerie van Financiën."