Wat zijn Brabanders toch gelukspoepers, zo vaak vallen ze in de prijzen

Maandag bracht Gaston Starreveld een verrassingsbezoek aan de Schrevelstraat, waar de bewoners in totaal 587.500 euro wonnen. De hoogste prijs was een bedrag van 75.000 euro. Ari en zijn vrouw wonnen niet alleen een bedrag van 50.000 euro, maar ook nog eens een splinternieuwe BMW. Ari: "Hier val ik even stil van. Grote mond, klein hartje. Ongelooflijk!"

Ari en zijn vrouw zijn dolblij met de 50.000 euro en de BMW (foto: Jurgen Jacob Lodder).

Een ton en een villa

In juni stond Moerdijk op z'n kop toen bleek dat bewoners van de Wethouder Mattheestraat flinke prijzen hadden gewonnen in de Postcode Loterij. Henry (61) maakte de grootste klapper: hij won een ton én een villa. Ook vijf anderen vielen in de prijzen, een van hen won een halve ton en de andere vier ieder 25.000 euro.

Al dertig jaar meespelen

De 70-jarige Marianne uit Eindhoven speelt al dertig jaar mee met de Postcode Loterij, en afgelopen maand kwam haar droom uit: presentator Gaston stond voor haar neus met een cheque van 100.000 euro. In totaal waren er acht winnaars voor de straatprijs.

'Trakteren op Bossche bollen'

Ook in mei werd de bankrekening van sommige Brabanders flink aangevuld. Ditmaal viel de straatprijs in Liempde, waar tien inwoners samen 362.500 euro wonnen. Ad en Ine behoorden tot de gelukkigen, het stel won 50.000 euro. "Morgen trakteren we op Bossche bollen op het werk! En met de rest van het geld willen we een mooie reis gaan maken met onze kinderen en kleinkinderen."

Gaston Starreveld bracht dit jaar héél vaak een bezoekje aan Brabant. (Foto: Roy-Beusker-Fotografie)

Geluk en pech in Oudenbosch

Geluk en pech liggen soms dicht bij elkaar. Nadat in Oudenbosch 's nachts twee auto’s werden verpletterd door een omvallende boom in die straat, stond de avond daarna Winston Gerschtanowitz in precies dezelfde straat met een aantal dikke cheques voor de deur. De gelukkige Cornelis won 214.000 euro. Zeventien buren verdelen ook nog eens 214.000 euro.

LEES OOK: 'Na omgevallen boom nu hoofdprijs Postcode Loterij: bizarre dag voor inwoners van Oudenbosch'

Nicolette van Dam voor je neus

Feest op de Sint Bernardusstraat in Hoeven, afgelopen februari. Elf bewoners kregen samen 100.000 euro en kregen de verrassing van hun leven toen Nicolette van Dam opeens voor hun neus stond.

Kersverse miljonair

En ook in Sint-Michielsgestel liep de loterijkoorts flink op, toen in januari bleek dat iemand de hoofdprijs van één miljoen had gewonnen bij de Staatsloterij. Een kersverse miljonair, dus. Wie het was, die vraag hield iedereen bezig.