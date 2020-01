Sander sprong van zinkend schip in Noorwegen maar vierde de jaarwisseling wel thuis

Het waren angstige momenten afgelopen zaterdag voor de 31-jarige Sander van de Pol. De Ossenaar werkt als visser voor een Noors bedrijf. Toen het schip dreigde te kapseizen en te zinken, was er maar één oplossing: een sprong in de ijskoude Barentszzee.

Toch zat hij dinsdagavond thuis in Oss aan een warme oliebol en een glas champagne om Oud en Nieuw te vieren. “Op zich waren mijn ouders wel geschrokken, maar ze hadden al snel gehoord dat het goed was afgelopen. We zijn een nuchtere familie”, beschrijft Sander zijn ontvangst bij thuiskomst.

“Ik dacht even dat het voorbij was.” Met deze woorden vertaalde Van de Pol eerder zijn gevoelens toen hij anderhalf uur op een reddingsboot op zee dobberde. “In de afgelopen dagen heb ik maar één keer teruggedacht aan dat moment. In het vliegtuig hadden we last van turbulentie. Ik lag te slapen en schrok daar flink van.”

Met de letterlijke sprong in het diepe raakte Van de Pol ook al zijn spullen kwijt, onder meer zijn paspoort. Het was nog maar de vraag of hij vanuit Honningsvåg naar Nederland kon vliegen. Van de Pol: “Er is een klein vliegveld in Honningsvåg. Mijn baas heeft speciaal gebeld om mij op een binnenlandse vlucht te krijgen.” Na drie binnenlandse vluchten en een vlucht naar Nederland landde de onfortuinlijke visser maandagmiddag in Nederland.

'Lekker avontuurlijk'

Van de Pol heeft zich wel voorgenomen om zaken als reddingsboten en de noodradio wat vaker te controleren. "Daar ben ik wel iets anders over gaan denken. Gelukkig is ons noodsignaal nog net gehoord voordat de batterij het begaf."

Een paar dagen na het voorval komt de nuchterheid van Van de Pol weer bovendrijven. “Ik heb wel geluk gehad, dat besef ik. Maar ik heb geen doodsangsten gekend. Ik stap zo weer de boot op, want ik hoor op zee. Lekker avontuurlijk”, vertelt Van de Pol.