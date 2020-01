Michael van Gerwen grijpt onverwacht naast vierde wereldtitel na dramatische finale

Michael van Gerwen heeft woensdagavond de finale van het WK darts verloren, tegen ieders verwachtingen in. De Schot Peter Wright bleek te sterk voor de groene sloopkogel. Hij won in Alexandra Palace met 7-3.

De Vlijmenaar loopt daarmee zijn vierde wereldtitel mis. Wright maakte het de Vlijmenaar al aan het begin zeer moeilijk. Hij pakte de eerste twee sets. Daarna wist Mighty Mike even terug te komen, maar dit bleek tevergeefs.

Vijfde finale

De groene sloopkogel speelde woensdag zijn vijfde WK-finale. In 2013 verloor Van Gerwen zijn eerste finale van de Engelsman Phil Taylor. Een jaar later rekende 'Mighty Mike' met 7-4 af met Wright. Ook in 2017 en 2019 wist de Vlijmenaar de wereldtitel binnen te slepen.

De darter uit Vlijmen speelde voor deze finale 78 wedstrijden tegen Wright en won in die reeks precies 59 keer. Dit maakte Van Gerwen de grote favoriet.

Prijzengeld

Het is de eerste wereldtitel voor Wright. Hij neemt 500.000 pond mee naar huis. Verliezer van Gerwen moet het met 200.000 pond doen.

